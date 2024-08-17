Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
15:39
ATV'de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?
Popüler distopik bilim kurgu filmi "Uyumsuz" (Divergent), televizyonda ATV ekranlarına geliyor! Yönetmenliğini Neil Burger'ın üstlendiği film, birçok ödül adaylığıyla dikkat çekti. 21 Mart 2014'te vizyona giren filmin başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, ve Kate Winslet gibi ünlü isimleri var. Yabancı sinemaseverlerin büyük ilgi duyduğu aksiyon filmi Uyumsuz (Divergent) için arama motorlarında araştırmalar başladı. Peki, Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberde...