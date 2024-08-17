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Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:39

ATV'de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

Popüler distopik bilim kurgu filmi "Uyumsuz" (Divergent), televizyonda ATV ekranlarına geliyor! Yönetmenliğini Neil Burger'ın üstlendiği film, birçok ödül adaylığıyla dikkat çekti. 21 Mart 2014'te vizyona giren filmin başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, ve Kate Winslet gibi ünlü isimleri var. Yabancı sinemaseverlerin büyük ilgi duyduğu aksiyon filmi Uyumsuz (Divergent) için arama motorlarında araştırmalar başladı. Peki, Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi? İşte, konuya ilişkin detaylar haberde...

ATV’de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

Uyumsuz, 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmi kategorisinde yer alıyor. Veronica Roth'un aynı isimli romanından uyarlanan Uyumsuz filmi bu akşam ATV ekranlarına geliyor. 17 Ağutos 2024 22:00' da yayınlanacak Uyumsuz filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Peki Uyumusz (Divergent) filminin konusu ne, oyuncuları kim, film nerede çekildi?

ATV’de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

UYUMSUZ (DİVERGENT) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise "uyumsuzlar", yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

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ATV’de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.

ATV’de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

UYUMSUZ (DİVERGENT) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shailene Woodley – Beatrice Prior
Theo James – Four
Miles Teller – Peter
Ansel Elgort – Caleb Prior
Zoe Kravitz – Christina
Kate Winslet – Jeanine Matt
Jai Courtney – Eric
Maggie Q – Tori Wu
Ashley Judd – Natalie Prior

ATV’de YABANCI SİNEMA: UYUMSUZ | Uyumsuz filminin konusu ne, oyuncu kadrosu kimler, nerede çekildi?

UYUMSUZ (DİVERGENT) FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Uyumsuz, 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmi birçok farklı mekan ve stüdyo ortamında görsel efekt kullanılarak çekilmiştir.

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