ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları öncesinde yakından takip ediliyor. Bugün, dev karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan kanal, Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte, 22 Nisan 2025 Salı günü ATV yayın akışı ve frekans bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında…