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Haberler Yaşam ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:43

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV yayın akışı, günün maçları öncesinde yine futbolseverlerin odağında. Türkiye Ziraat Kupası'nda heyecan dorukta! Bu akşam yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte 22 Nisan 2025 Salı günü ATV yayın akışı ve dev maçla ilgili detaylar!

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları öncesinde yakından takip ediliyor. Bugün, dev karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan kanal, Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte, 22 Nisan 2025 Salı günü ATV yayın akışı ve frekans bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında…

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

KONYASPOR İLE GALATASARAY, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR.
22 Nisan Salı akşamı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Bu önemli maç, canlı yayınla ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

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ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

22 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası (CANLI)
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 – Kupa Günlüğü
20:30 – Tümosan Konyaspor - Galatasaray (Maç Yayını)
22:45 – Bir Gece Masalı (29. Bölüm)
01:45 – Sustalı Ceylan (3. Bölüm)
04:50 – Hercai

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor-Galatasaray yarı final maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )