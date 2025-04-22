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ATV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: ZTK yarı final Konyaspor - Galatasaray maçı...ATV güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
13:43
ATV yayın akışı, günün maçları öncesinde yine futbolseverlerin odağında. Türkiye Ziraat Kupası'nda heyecan dorukta! Bu akşam yarı final mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte 22 Nisan 2025 Salı günü ATV yayın akışı ve dev maçla ilgili detaylar!