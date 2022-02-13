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Giriş Tarihi: 13.02.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:18

İÜ AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İstanbul Üniversitesi açıköğretim (İÜ) AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı bugün başladı. Hafta sonu boyunca yapılacak olan telafi sınavlarının sonuçlarına ilişkin araştırmalar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Merak edilenlere ilişkin detaylar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklanıyor. İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir? İşte AUZEF bütünleme sınavları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı

İÜ AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İstanbul Üniversitesi açıköğretim İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

Normal şartlarda Ocak ayında yapılacak olan AUZEF bütünleme sınavları, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen yoğun kar yağışları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen sınavların sonuç tarihi binlerce AUZEF öğrencisinin gündeminde yer alıyor. AUZEF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılırken, konuya ilişkin İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi. İşte İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır sorusunun yanıtı ve detaylar…

İÜ AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İstanbul Üniversitesi açıköğretim İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kurumdan sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapıldığında detaylar ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde yer alacak.

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İÜ AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İstanbul Üniversitesi açıköğretim İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

İÜ AUZEF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İstanbul Üniversitesi açıköğretim İÜ AUZEF telafi sınavı sonuçları kaç günde açıklanır?

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA DETAYLAR

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi'nde ilan edilir.

Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) ile alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.

Bütünleme Sınavlarının uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

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