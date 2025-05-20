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AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:11
AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, 2025 bahar dönemi final sınavları için geri sayıma başladı. Güz dönemi sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, şimdi final haftasına odaklanmış durumda. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav tarihleri kadar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, 2025 AUZEF bahar dönemi final sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş yerleri duyuruldu mu?