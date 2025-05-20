AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından paylaşılan 2025-2026 akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze olarak iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. Öğrencilerin hangi yöntemle sınava katılacakları ise ilgili sınav kılavuzlarında açıkça belirtiliyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman ve sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...