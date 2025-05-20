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Haberler Yaşam AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:11

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, 2025 bahar dönemi final sınavları için geri sayıma başladı. Güz dönemi sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, şimdi final haftasına odaklanmış durumda. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav tarihleri kadar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu. Peki, 2025 AUZEF bahar dönemi final sınavları hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş yerleri duyuruldu mu?

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından paylaşılan 2025-2026 akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar, hem çevrim içi (online) hem de yüz yüze olarak iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek. Öğrencilerin hangi yöntemle sınava katılacakları ise ilgili sınav kılavuzlarında açıkça belirtiliyor. Peki, 2025 AUZEF final sınavları ne zaman ve sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. Bahar dönemi ara sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dönem sonu bitirme sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Bütünleme sınavları, 12-13 Temmuz tarihlerinde uygulanacakken, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için Üç Ders Sınavı 6 Eylül'de düzenlenecek.

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AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adaylar, belgelerine aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Ayrıca, AUZEF öğrencileri sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntüleyebilecek. Belgeleri alabilmek için öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AUZEF SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
AUZEF'te sınavlar çoktan seçmeli test formatında uygulanıyor. Her ders için ayrı bir sınav oturumu düzenleniyor. Başarı notu hesaplamasında vize (ara sınav) %30, final sınavı ise %70 oranında etkili oluyor. Öğrencilerin dönem sonu başarı notlarının en az 50 olması gerekiyor

AUZEF FİNAL TAKVİMİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?