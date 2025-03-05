Haberler
Yaşam
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:49
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Üniversite, mevcut öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına kayıt yenileme tarihini uzattığını duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan öğrenciler "2025 yılına ait AUZEF kayıt yenileme işlemleri için son tarih ne zaman?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF yeni kayıt yenileme takvimi ve kayıt ekranı...