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Haberler Yaşam AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:49

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Üniversite, mevcut öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına kayıt yenileme tarihini uzattığını duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan öğrenciler "2025 yılına ait AUZEF kayıt yenileme işlemleri için son tarih ne zaman?" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF yeni kayıt yenileme takvimi ve kayıt ekranı...

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

AUZEF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme süreci 17 Şubat'ta başladı. Ders ekle-sil işlemleri ise 3 Mart tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini Halkbank şubeleri, ATM'leri ve online ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ders ekle-sil ekranına erişim sağlayarak ders seçimlerini yapabilecekler. İşte 2025 AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi...

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 9 Mart 2025 saat 23:59'a kadar devam edecektir.

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AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

KAYIT YENİLEME NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS otomasyon sistemine https://auzef.istanbul.edu.tr/ giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

2025 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi

Vize: 12-13 Nisan 2025
Final: 31 Mayıs-1 Haziran 2025
Telafi: 12-13 Temmuz 2025
Mezuniyet üç ders sınavı: 6 Eylül 2025

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? AUZEF akyıt yenileme takvimi 2025

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