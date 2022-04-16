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Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 12:33

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

AUZEF vize sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda gerçekleştiriliyor. 16-17 Nisan tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavlarla ilgili olarak İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika soruları yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim gören ve vize sınavlarını başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuyla AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı için araştırma yapıyor. İşte ara sınavlar hakkında detaylar ve sınav belgesi alma ekranı!

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) vize sınavları 16-17 Nisan tarihlerinde tamamlanıyor. Sınavlara katılacak adaylar, 4 oturumda gerçekleşecek olan sınavların saatleri için fakülteden yapılan açıklamaları takip ediyor. Fakülteden, AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika gibi sorulara ilişkin ayrıntılı açıklama yapıldı. Böylece öğrencilerin merak ettikleri yanıt bulmuş oldu. İşte fakültenin konuya ilişkin açıklamaları ile AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı ve linki!

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ NASIL SORGULANIR?

16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak ara sınavına ait sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlamaktadır.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

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