Haberler Yaşam AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 12:33

AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı: İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika?

AUZEF vize sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda gerçekleştiriliyor. 16-17 Nisan tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavlarla ilgili olarak İÜ AUZEF ara sınav 1, 2, 3, 4. oturum saat kaçta başlayacak ve sınav süresi kaç dakika soruları yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim gören ve vize sınavlarını başarıyla tamamlamak isteyen öğrenciler, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuyla AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı için araştırma yapıyor. İşte ara sınavlar hakkında detaylar ve sınav belgesi alma ekranı!