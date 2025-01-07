AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınav tarihi adayların yakın takibinde. AUZEF final sınavının sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından resmi internet sitesinden ilan edilecek. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?