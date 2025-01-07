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AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:07
AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları gündemde! 28 Aralık - 29 Aralık tarih aralığında tamamlanan güz dönemi final sınavları için adaylar sonuç tarihine odaklandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlar online olarak sorgulanabilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuç tarihi!