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Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:07

AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları gündemde! 28 Aralık - 29 Aralık tarih aralığında tamamlanan güz dönemi final sınavları için adaylar sonuç tarihine odaklandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlar online olarak sorgulanabilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuç tarihi!

AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024-2025 AUZEF güz dönemi final sınav tarihi adayların yakın takibinde. AUZEF final sınavının sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından resmi internet sitesinden ilan edilecek. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final (bitirme) sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihinde uygulandı.

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AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

AUZEF sınav sonuç tarihi: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak

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