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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF (bütünleme telafi) sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.02.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 11:20

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF (bütünleme telafi) sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları geri sayımı sona erdi. 12 Şubat ve 13 Şubat tarihleri aralığında düzenlenen telafi sınavının ardından AUZEF sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Öğrencilerin FF harf notuna sahip olduğu derslerde başarılı sayılması için bu sınava katılarak ortalama yükseltme zorunluluğu bulunuyor. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlendi. Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Telafi sınavı sonuçları dönem sonu ortalamasına yüzde 60 etki edecek. Buna göre; AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF TELAFİ SINAV SONUÇLARI TIKLA SORGULA

AUZEF bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı ile sonuçları online platform üzerinden açıklandı!

12-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF bütünleme sonuçları AKSİS üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ AÇIKLADI!

Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022

Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AKSİS AUZEF bütünleme telafi sonuçları sorgulama ekranı
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