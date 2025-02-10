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Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:36

Av sırasında "kendi kendini vurdu" demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Çanakkale'de dün çıktıkları domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Sezgin Yeşil'in yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. İlk ifadesinde hangi tüfeğin nasıl ateş aldığını bilmediğini söyleyen Necati A., Jandarma sorgusunda suçunu itiraf etti. Necati A. " Köpekleri araçtan indirirken biranda tüfek patladı. Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Cennete ÜSTEMEL
Av sırasında kendi kendini vurdu demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Akıllara durgunluk veren olay; Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil, Necati A. ve beraberindeki 10 arkadaşı hafta sonu tatilini de fırsat bilip domuz avına çıktı.

Av sırasında kendi kendini vurdu demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

TÜFEKLERİ ARKA KOLTUĞA KOYDULAR

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ormanda avlanan avcılar, akşam 22:00 sıralarında dönüş yoluna geçti. Sezgin Yeşil tüfekleri arka koltuğa, yanlarındaki köpekleri de bagaja yerleştirip Necati A.'nin kullandığı otomobille Elmalı Köyü'ne doğru yola çıktı.

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Av sırasında kendi kendini vurdu demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

KÖPEKLERİ İNDİRDİKLERİ SIRADA

İddiaya göre Necati A. otomobili evinin önüne park etti ve arka koltuktaki tüfeğini alarak Sezgin Yeşil'le birlikte bagajdaki av köpeklerini indirmeye başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Sezgin Yeşil, kasığına aldığı domuz kurşunuyla kanlar içinde yere serilirken, Necati A. hemen 112'yi aradı. Talihsiz gence ilk müdahaleyi avcı arkadaşları yaptı.

Av sırasında kendi kendini vurdu demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

BİR ANDA PATLADI

Çok kan kaybeden Sezgin Yeşil, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Evli ve bir çocuk babası kömürcülükle uğraşan Yeşil'in cansız bedeni otopsi için Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde ilk ifadesi alınan Necati A., "Her şey köpekleri indirdiğimiz sırada oldu. Kimin tüfeğinin patladığını bilmiyorum. Sezginin tüfeği mi benim tüfeğim mi bilmiyorum. Kim yanlışlıkla tetiğe dokundu anlamadım" dedi.

Av sırasında kendi kendini vurdu demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

İTİRAF ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri silahlar üzerinde yaptığı incelemede Sezgin Yeşil'i vuran tüfeğin Necati A.'ya ait olduğunu belirledi. Necati A. Jandarma'da verdiği ifadesinde ise suçunu itiraf etti. Necati A." Silah biranda patladı. Köpekleri indirirken bir karmaşa yaşandı. Sanırım o anda oldu. Her şey çok hızlı gelişti. Sezgin benim kardeşim gibiydi. Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok pişmanım" dedi. BNecati A.'nın sorgusu Jandarma'da devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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