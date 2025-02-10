Av sırasında "kendi kendini vurdu" demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

İTİRAF ETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri silahlar üzerinde yaptığı incelemede Sezgin Yeşil'i vuran tüfeğin Necati A.'ya ait olduğunu belirledi. Necati A. Jandarma'da verdiği ifadesinde ise suçunu itiraf etti. Necati A." Silah biranda patladı. Köpekleri indirirken bir karmaşa yaşandı. Sanırım o anda oldu. Her şey çok hızlı gelişti. Sezgin benim kardeşim gibiydi. Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok pişmanım" dedi. BNecati A.'nın sorgusu Jandarma'da devam ederken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.