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Av sırasında "kendi kendini vurdu" demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:36
Av sırasında "kendi kendini vurdu" demişti! Gerçek kan dondurdu! Meğer...
Çanakkale'de dün çıktıkları domuz avında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Sezgin Yeşil'in yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğu ortaya çıktı. İlk ifadesinde hangi tüfeğin nasıl ateş aldığını bilmediğini söyleyen Necati A., Jandarma sorgusunda suçunu itiraf etti. Necati A. " Köpekleri araçtan indirirken biranda tüfek patladı. Nasıl oldu hala anlamış değilim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.