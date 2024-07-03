Haberler
Yaşam
AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:00
AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!
İstanbul'da bir AVM'de taciz skandalı yaşandı. AVM'den çıkış yapan Elif A. kendisini takip eden şüpheli Cihan K.'nın tacizine uğradı. Şüphelinin fiziki tacizi sonrası genç kadın "Kalçamı avuçladı" diyerek çığlık atmaya başladı. AVM sapığını güvenlik güçleri yakaladı!