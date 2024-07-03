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Haberler Yaşam AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:00

AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

İstanbul'da bir AVM'de taciz skandalı yaşandı. AVM'den çıkış yapan Elif A. kendisini takip eden şüpheli Cihan K.'nın tacizine uğradı. Şüphelinin fiziki tacizi sonrası genç kadın "Kalçamı avuçladı" diyerek çığlık atmaya başladı. AVM sapığını güvenlik güçleri yakaladı!

Armağan YILMAZ
AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

Olay İstanbul Ayazağa'daki ünlü alışveriş merkezinde 6 Haziran günü saat 19:00 sıralarında yaşandı. Elif A. (20) iki arkadaşıyla birlikte gittikleri Avm'de mağazaları dolaşıyordu.

AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

Elif A. mağazadan çıkıp, AVM içinde telefona baktığı sırada yanına şüpheli Cihan K. (27) yaklaştı. Şüpheli geniş bir alan olmasına rağmen bir anda Elif A.'nın kalçasını avuçlayarak taciz etti.

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AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

"NE YAPIYORSUN SEN?"

Durum karşısında neye uğradığını şaşıran Elif A, şüpheliye "Ne yapıyorsun sen" diyerek tepki gösterdi. Şüpheli Cihan K. arkasını dönerek kaçmaya başladı. Olayı görevlilere anlatan Elif A. şahsın özelliklerini tarif etti.

AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

AVM güvenliklerinin şüpheli şahsı yakalamasıyla, tacizciyi AVM içinde tespit etti. Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri eşliğinde şüpheli gözaltını alınırken, Elif A.'da karakola giderek şikayetçi oldu.

AVM’de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!

"KALÇAMI AVUÇLADI"

Elif A. karakoldaki ifadesinde, arkadaşlarıyla AVM içinde telefonda bir şeylere baktığı sırada şüphelinin yanına gelerek kalçasını avuçlayıp bıraktığını, "Ne yapıyorsun sen" diyerek bağırdıktan sonra şüphelinin "Yanlışlıkla yanlışlıkla" dediğini ve kaçtığını ardından da güvenlik görevlileri tarafından şüphelinin yakalandığını söyledi.

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