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’ler ne zaman açılacak, hangi tarihte? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs ayı açıklaması

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Yayınlanan genelgede düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, spor salonları, gibi virüsün yayılmasını hızlandıran kurumlar geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değilken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerine ilişkin flaş açıklamalar geldi. Mart ayının ikinci haftasında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı duyuruldu. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan ?

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:43
AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında 'ler kapatılmıştı. Uzmanlar salgın sürecinde fiziksel temasın en aza indirilmesi konusunda uyarılarına devam ediyor. Bakanlık tarafından geçici süre durdurulan AVM'lerin açılış tarihi ise merak konusu oldu. Türkiye'de Mart ayında faaliyetlerini durduran AVM'lerin açılma zamanına ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan açıklama geldi. Buna göre AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler ne zaman hangi tarihte açılıyor? İşte yanıtı…

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelgeyle geçici süreliğine durdurulan alışveriş merkezleriyle ilgili yeni bilgiler geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, olası bir normalleşme sürecinde AVM'lerde ne gibi değişiklikler görebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM'LERDE KONTROLLÜ HAZIRLIK AŞAMASI

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan 'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan alışveriş merkezleri (AVM) kontrollü olarak açılmak için hazırlık yapıyor.

AVM'ler, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

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AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

SIKI KONTROLLER UYGULANACAK

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti:

"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

ÖNCE KÜÇÜK İLLER BAŞLAYACAK

Altaş, şu anda 436 'nin yüzde 80'inin kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Diğerleri açık kalsa da perakendeciler mağaza açmadığı için fiili olarak kapalı. Açılma kararı önce küçük illerde denenebilir. Vakaların daha az olduğu yerlerde. Burada kamuyla en uygun şekilde hareket edeceğiz, Bilim Kurulu ve kamunun tavsiyelerine göre açılış yapmak istiyoruz" dedi.

CİDDİ HİJYEN ÖNLEMİ ŞART

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, öncelikle bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararının beklendiğini belirterek, "Açılış koşullarının bize uygun olması gerekir. Hijyen ve sosyal mesafe konularında ciddi önlemler alınmalı. Küçük mağazalarda bir müşteri çıkmadan diğeri alınmamalı. Ayrıca AVM'ler açıldıktan sonra 3 ay markalardan kira alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca kontrat değil ciro kirasına dönülmesi gerekir. Markaların yaşaması için bu gerekiyor" dedi.

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

YÜZDE 80'İ NORMALE DÖNME HAZIRLIĞINDA

Pek çok yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.

8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

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