AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'ler hakkında son dakika Mayıs açıklaması...

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında AVM'ler kapatılmıştı. Uzmanlar salgın sürecinde fiziksel temasın en aza indirilmesi konusunda uyarılarına devam ediyor. Bakanlık tarafından geçici süre durdurulan AVM'lerin açılış tarihi ise merak konusu oldu. Türkiye'de Mart ayında faaliyetlerini durduran AVM'lerin açılma zamanına ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan açıklama geldi. Buna göre AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler ne zaman hangi tarihte açılıyor? İşte yanıtı…

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelgeyle geçici süreliğine durdurulan alışveriş merkezleriyle ilgili yeni bilgiler geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, olası bir normalleşme sürecinde AVM'lerde ne gibi değişiklikler görebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.