Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Yayınlanan genelgede düğün salonları, kafeler, kahvehaneler, spor salonları, AVM gibi virüsün yayılmasını hızlandıran kurumlar geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değilken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerine ilişkin flaş açıklamalar geldi. Mart ayının ikinci haftasında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı duyuruldu. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler açılıyor mu?