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Haberler Yaşam Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 06:51

Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Türkiye, son günlerde sokak hayvanları konusunu tartışıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, barınaklar için vergiler toplanıyor, hayvanlarını terk edenlere ağır para cezası uygulanıyor, hastalık riski taşıyan ve agresif köpekler, yetkili merci kararıyla uyutuluyor. Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşları için kuduz riski uyarısında bulunuyor. Dünyadaki uygulamalara göz gezdirdik

HARUN SEKMEN
Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu, ciddi bir sosyal problem haline geldi. Özellikle savunmasız nitelikteki çocuklar ve kadınlar, çeteler halinde gezen köpeklerin hedefi olabiliyor. Kırsal kesim ya da şehir içi fark etmeksizin, günün her saatinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşların görüntüleri hemen hemen her gün haberlerde yer alıyor.

Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Gruplar halinde gezen köpeklerin, oto yollara inmesi sonrası, artan ölümlü trafik kazaları ise durumun vahametini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Devletin en önemli vazifelerinden biri de hiç şüphesiz ki, vatandaşlarını olası tehlikelere karşı korumak. Ortada, özellikle çocuklar ve kadınlar için gözle görülebilir güvenlik sorunu mevcut.

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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Devlet, sokak köpekleri sorununu çözmek, vatandaşlarına daha güvenli sokaklar sunmak için kolları sıvasa da, marjinal bir azınlık süreci, bağlamından kopartmak için olağanüstü bir manipülatif tavır sergiliyor. Her fırsatta Batı'yı örnek gösteren bu kitle, Avrupa'da, başıboş sokak köpekleri sorunun nasıl halledildiğini ise ısrarla Türk kamuoyundan gizlemeye çalışıyor.

Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Trafiğin en hızlı ve akışkan olduğu otobanlarda, köpeklerin neden olduğu birçok ölümlü kaza yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkeleri, başıboş köpek sorunun nasıl çözmüş? Ülke ülke bunlara göz attık. Şimdi gelin hep beraber başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı devletleri, bu soruna nasıl çözüm bulmuş, hep beraber okuyalım...

Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

İNGİLTERE'DE MİKROÇİP TAKILIYOR

İngiltere'de, bütün köpek sahipleri, köpeklerine mikroçip taktırmak zorunda. Sokakta sahipsiz köpek görenler, belediyelere bilgi veriyor. Belediyeler o köpeği sokaktan topluyor. Mikroçip vasıtasıyla sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Bir süre barınakta, muhafaza edilen köpek, sahibi bulunmadığı takdirde uyutuluyor.

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