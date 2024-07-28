Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!

Trafiğin en hızlı ve akışkan olduğu otobanlarda, köpeklerin neden olduğu birçok ölümlü kaza yaşanıyor. Dünyanın farklı ülkeleri, başıboş köpek sorunun nasıl çözmüş? Ülke ülke bunlara göz attık. Şimdi gelin hep beraber başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı devletleri, bu soruna nasıl çözüm bulmuş, hep beraber okuyalım...



