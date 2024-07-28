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Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
06:51
Avrupa başıboş köpek sorununu nasıl çözdü? Para cezası da var uyutma da!
Türkiye, son günlerde sokak hayvanları konusunu tartışıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, barınaklar için vergiler toplanıyor, hayvanlarını terk edenlere ağır para cezası uygulanıyor, hastalık riski taşıyan ve agresif köpekler, yetkili merci kararıyla uyutuluyor. Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşları için kuduz riski uyarısında bulunuyor. Dünyadaki uygulamalara göz gezdirdik