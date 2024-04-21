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Avrupa’nın en büyük kıymetli maden şirketini böyle dolandırdılar! Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar
Giriş Tarihi: 21.04.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
08:12
Avrupa’nın en büyük kıymetli maden şirketini böyle dolandırdılar! Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar
Avrupa'nın en büyük bakır üreticilerinden Aurubis firmasının Hamburg'da bulunan dünyanın en büyük kıymetli maden geri dönüşüm tesisinden 5 ton altın, gümüş ve bakır tozunu çalarak İstanbul'da sattıkları ileri sürülen ikisi Türk üç kişi tutuklandı. Tesislerden sadece 2020-2021 yılları arasında çalınan altın, gümüş ve bakır tozunun değerinin 20 milyon Euro'nun üstünde olduğu, son 4 yıldaki kaybın 185 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi. Polis, çetenin lideri olduğu ileri sürülen Mahmut C.'nin lüks malikanesine ve milyonluk otomobillerine el koydu.