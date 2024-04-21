Avrupa’nın en büyük kıymetli maden şirketini böyle dolandırdılar! Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar

Almanya'nın Hamburg şehrinde 1866'da kurulan ve dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan maden firması Aurubis, aynı zamanda dünyanın en büyük kıymetli maden geri dönüşüm tesisini içinde barındırıyordu. Şirket, karmaşık metal konsantrelerini, hurdaları, organik ve inorganik metal içeren geri dönüşüm malzemelerini ve endüstriyel artıkları metale dönüştürüyordu.