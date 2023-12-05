Haberler Yaşam Avrupa'nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan'ı anıyorlar

Giriş Tarihi: 05.12.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 19:25

Avrupa'nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan'ı anıyorlar

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti, 3 kıtada kudretiyle hüküm sürdü. Osmanlı'nın izleri ise hala pekçok ülkede yaşıyor. Fethettiği topraklardaki adalet ve hoşgörü düzeni şu günlerde daha fazla aranıyor. Osmanlı Devleti ile ilgili birçok efsane dilden dile dolaşıyor. Bu efsaneler sadece Türkiye sınırlarında değil elbette. Balaban Hasan da tarihe damga vuran Osmanlı askerlerinden biriydi. Kahraman Yeniçeri Balaban Hasan Avrupa'nın göbeğinde yaptığı yiğitlikle yüzlerce yıl geçse de hala anılıyor. Bugün dahi onu anmak için törenler düzenleniyor. Balaban Hasan'ın şaşırtıcı öyküsüne hazır mısınız?