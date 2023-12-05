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Haberler Yaşam Avrupa'nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan'ı anıyorlar
Giriş Tarihi: 05.12.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 19:25

Avrupa'nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan'ı anıyorlar

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti, 3 kıtada kudretiyle hüküm sürdü. Osmanlı'nın izleri ise hala pekçok ülkede yaşıyor. Fethettiği topraklardaki adalet ve hoşgörü düzeni şu günlerde daha fazla aranıyor. Osmanlı Devleti ile ilgili birçok efsane dilden dile dolaşıyor. Bu efsaneler sadece Türkiye sınırlarında değil elbette. Balaban Hasan da tarihe damga vuran Osmanlı askerlerinden biriydi. Kahraman Yeniçeri Balaban Hasan Avrupa'nın göbeğinde yaptığı yiğitlikle yüzlerce yıl geçse de hala anılıyor. Bugün dahi onu anmak için törenler düzenleniyor. Balaban Hasan'ın şaşırtıcı öyküsüne hazır mısınız?

Avrupa’nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan’ı anıyorlar

AVRUPA'YA DAMGA VURAN YENİÇERİ: BALABAN HASAN

Bu kahraman askerin hikayesi İstanbul'da başlayıp Avrupa'nın göbeğine kadar sürdü. Balaban Hasan'ın kahramanlığı asırlardır hala anlatılıyor.

Avrupa’nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan’ı anıyorlar

İRİ VE GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN LAKABI 'BALABAN' OLDU

Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda yer alan sayısız yeniçeriden biriydi. Yaşıtlarından çok daha iri ve güçlü olması nedeniyle büyükleri ona, yırtıcı bir kuş olan 'Balaban' lakabını vermişlerdi.

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Avrupa’nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan’ı anıyorlar

Diğer yeniçerilerden ayrılan en büyük özelliği ise, pek çok Avrupa dilini rahatlıkla konuşabilmesi idi.

Avrupa’nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan’ı anıyorlar

DÜŞMAN ŞEHİRLERE KOLAYLIKLA GİRİYORDU

Bu nedenle Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmakta, Viyana, Berlin ve Roma gibi pek çok düşman şehrine kolaylıkla girip çıkabilmekteydi.

Avrupa’nın göbeğinde efsane Osmanlı askeri! Yüzlerce yıldır Balaban Hasan’ı anıyorlar

Bu sayede düşman ülkelerin askeri durumları hakkında Osmanlı Devletine önemli bilgiler sağlıyordu.

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