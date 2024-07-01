Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
13:04
Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada
Son dönemlerde vatandaşlara "ceza dosyanız uzlaşma büromuzda, mağduriyet yaşamamak için dönüş yapın" yalanıyla kendilerine avukat gibi tanıtarak siber dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 şüpheli ile sosyal medyadan kısa vadede yüksek kazanç yalanıyla dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Jandarma tarafından 19 ilde operasyon düzenlendi. 65 şüphelinin gözaltına alındığı "Siber" operasyonlarında zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi tam 11 milyar 400 milyon lira çıktı.