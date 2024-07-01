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Haberler Yaşam Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada
Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:04

Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

Son dönemlerde vatandaşlara "ceza dosyanız uzlaşma büromuzda, mağduriyet yaşamamak için dönüş yapın" yalanıyla kendilerine avukat gibi tanıtarak siber dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 şüpheli ile sosyal medyadan kısa vadede yüksek kazanç yalanıyla dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Jandarma tarafından 19 ilde operasyon düzenlendi. 65 şüphelinin gözaltına alındığı "Siber" operasyonlarında zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi tam 11 milyar 400 milyon lira çıktı.

Halit TURAN
Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde "SİBERGÖZ-48" operasyonları düzenlendi.

Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

KOM Daire Başkanlığının desteğiyle, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 11 ilde sosyal medya uygulaması üzerinden "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

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Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

AVUKAT GİBİ MESAJ GÖNDERDİLER

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda dolandırıcıların sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları sahte hesaplarla, arkadaşlık kurdukları kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sahte dava, uzlaşma ve icra evrakları oluşturdukları belirlendi.

Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

Bu evrakları avukat kimlik bilgileriyle beraber vatandaşlara gönderen 9 şüpheli tespit edildi.

Avukat mesajıyla vurgun: Ceza dosyanız uzlaşmada

Kendilerini avukat gibi tanıtıp "Ceza dosyanız uzlaşma büromuzda, mağduriyet yaşamamak için dönüş yapın" mesajı gönderen zanlıların "Avukatlık Bedeli, Dava Kapama Bedeli veya Uzlaşma Bedeli" adı altında dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

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