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Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:53

Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü avukat Oğuzhan Çolak'ın babası park halindeki bir araca çarptı. Oluşan hasarı karşılamak isteyen adam aracın üzerine numarasının yazılı olduğu bir not bırakarak olay yerinden ayrıldı. Arkadaşının kazayı haber vermesi üzerine Saner Kaya (35) nottaki numara ile iletişime geçti ve Ali Çolak mağdurları kendi işlettiği kahvehaneye davet etti. Kuzenini de alarak görüşmeye giden Kaya ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Avukat Oğuzhan Çolak ve babası mağdur adam ve kuzenini darp ettiler. Olay çevredekilerin müdahalesi sonrası son bulurken Saner Kaya, baba ve avukat oğlundan şikayetçi oldu. Avukat Oğuzhan Çolak hakkında soruşturma başlatıldı.

Batuhan ALTINBAŞ
Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

Sakarya Akyazı Ada Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü olay meydana geldi. İddiaya göre, mağdur Saner Kaya'yı arayan bir arkadaşı, Kaya'ya aracına çarptıklarını ve üzerine not bıraktıklarını söyledi. Saner Kaya, belli bir süre sonra aracına çarpan tarafla iletişime geçti. Maddi hasarı bulunan aracı için Ali Çolak ile telefonda görüşen Kaya, buluşmak için anlaştılar. Ali Çolak ile oğlu Avukat Oğuzhan Çolak, kısa bir süre sonra mağdurlar ile Ali Çolak'ın işlettiği bir kahvehanede buluştular.

Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

Saner Kaya ise kuzeni Hikmet Kaya ile birlikte kahvehaneye geldi. Taraflar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışmanın ardından Avukat Oğuzhan Çolak, mağdur Saner Kaya'yı dışarı çıkartarak babası Ali Çolak ile birlikte darp etti. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Mağdur Saner Kaya, Ali Çolak ve Oğuzhan Çolak'tan şikayetçi oldu.

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Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

MAĞDURUN İFADESİNE ULAŞILDI

Darp edilen mağdur Saner Kaya'nın ifadesine ulaşıldı. Saner Kaya ifadesinde, "Kazanın ertesi günü beni bir arkadaşım aradı. Aracıma çarpıldığını ve üzerine not bırakıldığını söyledi. Ben de köyden aracımın yanına gelerek bahse konu telefon numarasını aradım. Telefondaki şahıs kendisini Ali Çolak olarak tanıttı. Kendisinin İstanbul'da olduğunu, aracı kaza yerine göndereceğini, resimlerinin çekilip tutanak tanzim edilerek aracımı yaptırmamı bana söyledi. Sonra tanımadığım bir şahıs benim aracı kaza yerine getirdi.

Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

Biz de araçların fotoğraflarını çektik fakat herhangi bir tutanak tutmadan aracımı çekiciye yükledim ve Akyazı Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Aracın masrafı 50-60 bin TL kadar çıkacağı, aracıma hasar kaydı girileceğini, ayrıca aracın uzun süre tamiratta kalacağı bana söylenince ben Ali Çolak'ı tekrardan aradım. Ben kendisine durumu izah ettim. Eşimin hasta olduğu, bu araca ihtiyacım olduğunu, aracım tamirde kaldığı süreci beni mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulmasını kendisine söyledim." şeklinde konuştu.

Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

HEM ÇAĞIRDILAR HEM DARP ETTİLER

Mağdur Saner Kaya konuşmalarının ardından Ali Çolak'ın kendi işyeri olan fırının önünde görüşmeye çağırdığını belirtti. Kaya, "Ben de yanımda köyden beraber geldiğim Hikmet Kaya ve tesadüfen denk geldiğim o mahallede ikamet eden ve karşı tarafı tanıyan Sedat Keskin ile birlikte Ali Çolak'ın tarif ettiği işyerinin önüne gittim. Bir süre sonra Ali Çolak ve oğlu olabileceğini düşündüğüm ismini de konu gereği polis merkezinde öğrendiğim Oğuzhan Çolak isimli şahıslar geldiler.

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