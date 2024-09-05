Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler

Biz de araçların fotoğraflarını çektik fakat herhangi bir tutanak tutmadan aracımı çekiciye yükledim ve Akyazı Sanayi Sitesi'ne götürdüm. Aracın masrafı 50-60 bin TL kadar çıkacağı, aracıma hasar kaydı girileceğini, ayrıca aracın uzun süre tamiratta kalacağı bana söylenince ben Ali Çolak'ı tekrardan aradım. Ben kendisine durumu izah ettim. Eşimin hasta olduğu, bu araca ihtiyacım olduğunu, aracım tamirde kaldığı süreci beni mağdur etmeyecek şekilde bir çözüm bulmasını kendisine söyledim." şeklinde konuştu.