Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:53
Avukattan darp skandalı! Aracına çarptıkları adamı çağırıp, darp ettiler
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü avukat Oğuzhan Çolak'ın babası park halindeki bir araca çarptı. Oluşan hasarı karşılamak isteyen adam aracın üzerine numarasının yazılı olduğu bir not bırakarak olay yerinden ayrıldı. Arkadaşının kazayı haber vermesi üzerine Saner Kaya (35) nottaki numara ile iletişime geçti ve Ali Çolak mağdurları kendi işlettiği kahvehaneye davet etti. Kuzenini de alarak görüşmeye giden Kaya ile karşı taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Avukat Oğuzhan Çolak ve babası mağdur adam ve kuzenini darp ettiler. Olay çevredekilerin müdahalesi sonrası son bulurken Saner Kaya, baba ve avukat oğlundan şikayetçi oldu. Avukat Oğuzhan Çolak hakkında soruşturma başlatıldı.