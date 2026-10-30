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Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:30

Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Avusturya ve Almanya'da iki binden fazla emekliyi hedef alan, yaklaşık 50 milyon euroluk çağrı merkezi dolandırıcılığı soruşturmasında düğüm çözüldü. Şebekenin "Euro Mehmet" lakaplı 37 yaşındaki Mehmet Kerim Y. tarafından İstanbul'dan yönetildiğini belirlenirken, Sırp kökenli Sanja A.'nın Avrupa'daki kurye ağını organize ettiği ortaya çıktı. Bir hücre evinde ele geçirilen düğün fotoğrafıyla kimliği deşifre edilen şüpheliler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasına göre sahte polis ve savcı yöntemiyle yaşlılardan milyonlarca euro toplandı. 40 yaşlı mağdur ise hukuki süreç tamamlanmadan yaşamını yitirdi. SABAH, Avrupa'yı sallayan o gizli dosyanın çarpıcı ayrıntılarına ulaştı.

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Ümit Erkan DEMİRCAN
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Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Aslında her şey bilindik bir senaryo ile başladı. 2020 yılının başlarında Avusturya ve Almanya genelinde binlerce yaşlı emekliyi arayan bir şebeke, kendilerini "sahte polis", "savcı" veya "banka müfettişi" olarak tanıtıyor, kusursuz bir Almanca ile kurbanlarına paralarının güvende olmadığını söylüyordu. Emeklilerden toplanan paralar kuryeler aracılığıyla sınır ötesine transfer ediliyordu.

Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Avusturya makamları, Avrupa'yı sarsan bu 40 milyon euroluk (yaklaşık1.5 milyar TL) devasa çağrı merkezi dolandırıcılığının arkasındaki "görünmez beyne" bir türlü ulaşamıyordu. 2021 yılında Schwechat kentinde bir evin şebeke tarafından lojistik merkezi olarak kullanıldığı ihbarını alan polis, eve girip çıkanları teknik ve fiziki takibe aldı. Aylar süren takibin arından şafak operasyonu düzenledi. Baskında, şebekenin Avrupa sahasını ve kurye ağını perde arkasından yöneten Sırp kökenli, 42 yaşındaki Sanja A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Polis ekipleri kadının yatak odasında arama yaparken, dolapların arasına gizlenmiş bir düğün fotoğrafı buldu. Polis, ilk bakışta sıradan bir aile fotoğrafı gibi duran bu karenin, aslında milyarlık şebekenin hiyerarşik haritası olduğunu yıllar süren araştırmayla ulaşmayı başardı. Müfettişler fotoğrafın izini sürdüğünde, dijital ayak izleri doğrudan Türkiye'ye uzandı. Fotoğraftaki damat sistemin asıl beyni olan, bir dönem Avusturya'da taksicilik yapan "Euro-Mehmet" lakaplı, 37 yaşındaki Mehmet Kerim Y. olduğu belirlendi.

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Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

MALİ KÖLELİK SİSTEMİ

Baronun adının belirlenmesinin ardından Avusturya savcılığı soruşturmayı daha da derinleştirdi. Ortaya çıkan adli belgeler, şebekenin sadece yaşlıları dolandırmadığını, Avrupa'daki gençleri de acımasız bir "mali kölelik" düzeniyle suçun içine çektiğini gösterdi. Sokakta paraya sıkışan gençlere şebekenin önce borç verdiği, borçlarını ödeyemediklerinde ise sahte polis kılığında yaşlıların evlerine gönderilip, paralarını gasp etmeye zorlandıklarını ortaya çıktı.

Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Bu sistemle iki binden fazla emekliden 3 milyar TL'le yakın vurgun yapıldığı, 40'dan fazla mağdurun ise hukuki süreç devam ederken hayatını kaybettiği belirlendi.

Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

ULUSLARARASI YAKALAMA KARARI

Geçtiğimiz hafta Viyana'da yakalanan 23 yaşındaki bir kuryenin itirafları ise dosyanın yeniden açılmasını sağladı. Kurye, kendisini hâlâ Sırbistan'dan Sanja A.'nın telefonla yönettiğini itiraf etti. Avusturya'da 3 yıl hapis yatan Sanja A., Şubat 2023'te tahliye olur olmaz yasal boşluklardan faydalanarak Sırbistan'a kaçtığı ve milyarlık çarkı oradan yürüttüğü belirlendi.

Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Avusturya Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı İstanbul'da yaşadığı tespit edilen sistemin beyni Mehmet Kerim Y. ve Sırbistan'da saklanan Sanja A. hakkında kırmızı bültenle arama kaydı çıkarıltı.

#ALMANYA #AVUSTURYA

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