Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü

Aslında her şey bilindik bir senaryo ile başladı. 2020 yılının başlarında Avusturya ve Almanya genelinde binlerce yaşlı emekliyi arayan bir şebeke, kendilerini "sahte polis", "savcı" veya "banka müfettişi" olarak tanıtıyor, kusursuz bir Almanca ile kurbanlarına paralarının güvende olmadığını söylüyordu. Emeklilerden toplanan paralar kuryeler aracılığıyla sınır ötesine transfer ediliyordu.