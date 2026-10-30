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Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:30
Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı: Dolandırdıkları yaşlılar tek tek öldü
Avusturya ve Almanya'da iki binden fazla emekliyi hedef alan, yaklaşık 50 milyon euroluk çağrı merkezi dolandırıcılığı soruşturmasında düğüm çözüldü. Şebekenin "Euro Mehmet" lakaplı 37 yaşındaki Mehmet Kerim Y. tarafından İstanbul'dan yönetildiğini belirlenirken, Sırp kökenli Sanja A.'nın Avrupa'daki kurye ağını organize ettiği ortaya çıktı. Bir hücre evinde ele geçirilen düğün fotoğrafıyla kimliği deşifre edilen şüpheliler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasına göre sahte polis ve savcı yöntemiyle yaşlılardan milyonlarca euro toplandı. 40 yaşlı mağdur ise hukuki süreç tamamlanmadan yaşamını yitirdi. SABAH, Avrupa'yı sallayan o gizli dosyanın çarpıcı ayrıntılarına ulaştı.