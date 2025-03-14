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Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
13:51
Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
Mart ayında gerçekleşeceği söylenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleşecek tutulmada Güneş ile Ay'ın arasına giren Dünya Güneş'in ışıklarını Ay'a yansıtmasını engelleyecek. Peki, Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı Ay Tutulması saati ve izlenecek yerler…