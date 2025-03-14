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Haberler Yaşam Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 13:51

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Mart ayında gerçekleşeceği söylenen Kanlı Ay Tutulması için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleşecek tutulmada Güneş ile Ay'ın arasına giren Dünya Güneş'in ışıklarını Ay'a yansıtmasını engelleyecek. Peki, Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? İşte 2025 Kanlı Ay Tutulması saati ve izlenecek yerler…

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Kırmızı bir renk ve hareli bir görünüme kavuşan Kanlı Ay Tutulması bugün gözlemleniyor. 13 Mart'ta başlayan tutulma bugün doruk noktasına ulaşıyor. Astronomik olayları takip eden vatandaşlar tarafından Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek sorusu mercek altına alınıyor. İşte 2025 Kanlı Ay Tutulması saati ve diğer detaylar.

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Tam Ay Tutulması Perşembe gecesini Cuma gününe bağlayan gün gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatiyle sabah saat 09.20'de başlayan tutulma 40 dakika sonra en yoğun haline gelecek.

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Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Ay'ın Dolunay evresinde olması, bu tutulmayı daha belirgin hale getirecek. Tam Ay tutulması, 14 Mart'ta Başak burcunda 23 derecede gerçekleşecek.

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gözlemlenecek? 2025 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı Ay Tutulması, en iyi Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Batı Avrupa'daki bazı bölgeler, Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen gözlemleyebilecek. Ancak Türkiye bu tutulmayı doğrudan izleyemeyecek. Ülkemizden sadece tutulmanın başlangıç aşaması kısıtlı bir şekilde gözlemlenebilecek.