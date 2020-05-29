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Haberler Galeri Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

ihya ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Müzesi bitişiğinde bulunan ve ihya çalışmalarında sona yaklaşılan 'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, " Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethinden hemen sonra fethin simgesi olan Ayasofya'nın yanındaki Ayasofya Fatih Medresesi bizim dönemimizde ihya ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'nın bitişiğinde bulunan tarihi yapıda uygulamalar artık son aşamaya geldi" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.05.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 18:25
Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Nuri Ersoy, Han'ın yeni bir çağın kapılarını araladığı 'un fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı 'da, bakanlığınca sürdürülen çalışmaları inceledi.

İhya çalışmalarında sona gelinen hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya'nın bitişiğinde bulunan tarihi yapıda, uygulamaların artık son aşamaya geldiğini belirtti.

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli miraslarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, " Han Hazretleri'nin 'u fethinden hemen sonra fethin simgesi olan Ayasofya'nın yanındaki bizim dönemimizde ihya ediliyor." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

AYASOFYA FATİH MEDRESESİ HAKKINDA

, 'un fethinin ardından ilk "Ulu Cami" statüsü içeren 'nın bitişiğinde, şehrin ilk medrese yapısı olarak hayata geçirildi.

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

İlk müderrisi Molla Hüsrev olan medresede, 15. yüzyılda İslam dünyasının önde gelen astronom ve matematikçilerinden Ali Kuşçu da müderrislik yaptı.

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

Çeşitli afetler ve onarımlar geçiren medrese, 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde yıktırıldı ve yine aynı dönemde batı cephesi hizasında yeniden yapıldı.

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

Yapı, 1924'te Öksüzler Yurdu olarak değerlendirilmeye başlanırken, 1935'te müze haline getirilince bütün müştemilatıyla birlikte Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne devredildi.

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

Bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanılan bu yapı, 1936'da harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıkıldı. Medresenin bulunduğu alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izniyle 2008'de kazı ve araştırmalar yapıldı.

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