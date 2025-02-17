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Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:58
Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar
İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan bir turistik işletme tepkilere neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi.