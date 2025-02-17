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Haberler Yaşam Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:58

Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

İstanbul'un binlerce yıllık tarihine hançer gibi saplanan bir turistik işletme tepkilere neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan dünyaca ünlü 5 yıldızlı bir otel markası altında faaliyet gösteren işletme, turizme kazandırılması gereken bin 500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi.

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Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

Tarihi sarnıcı SPA merkezine çeviren işletme kendi tanıtımında sarnıcın bin 500 yıllık olduğunu ve dünyada başka hiçbir yerde bu şekilde bir SPA merkezinin olmadığını da dile getiriyor. Merkezin resmi internet adresinde "Hakkımızda" bölümünde yer alan bilgilerde aynen şu ifadeler geçiyor:

Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

"Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız bizi tercih edin. Sultanahmet'in kalbindeki Hagia Sofia (Ayasofya) mansions İstanbul, bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir SPA merkezine ev sahipliği yapıyor.

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Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

Kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri, ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor.

Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Spa'da uzak doğu, İsveç, aromaterapi, mum, sultan, sıcak taş masajı ve sihr-i sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor."

Ayasofya’nın kalbinde tarihe hançer! Bin 500 yıllık tarihi sarnıcı spa yaptılar

5 YILDIZLI OTEL MARKASI ALTINDA HİZMET VERİYOR

Ayasofya'nın hemen bitişiğinde yer alan bin 500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel çatısı altında masaj salonu olarak işletilmesi duyanları şaşkınlığa çevirirken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü söz tarihi sarnıcın masaj salonuna çevrilmesi sonrası harekete geçerek işlem başlattı.

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