Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:57

Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama

Aydemir Akbaş öldü mü sorusu hastaneye kaldırıldığı haberleri ardından gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan vefat iddiaları ile ilgili gözler ünlü oyuncunun çevresine döndü. Son dönemde Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi filmlerle takip edilen Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama geldi. Daha önce de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu hakkında İbrahim Tatlıses de açıklama yapmıştı. Peki; Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, öldü mü, hastalığı nedir?

Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama

AYDEMİR AKBAŞ ÖLDÜ MÜ?

Evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş hakkında 'öldü' iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Ancak oyuncu Akbaş'ın tedavisi hastanede sürüyor.

Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama

AYDEMİR AKBAŞ'IN SAĞLIK DURUMU

İbrahim Tatlıses, 45 yıllık yakın dostu Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama
Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş’ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama
SON DAKİKA