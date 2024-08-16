Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:57
Aydemir Akbaş öldü mü? Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama
Aydemir Akbaş öldü mü sorusu hastaneye kaldırıldığı haberleri ardından gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan vefat iddiaları ile ilgili gözler ünlü oyuncunun çevresine döndü. Son dönemde Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi filmlerle takip edilen Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu hakkında menajerinden açıklama geldi. Daha önce de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu hakkında İbrahim Tatlıses de açıklama yapmıştı. Peki; Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, öldü mü, hastalığı nedir?