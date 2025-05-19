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Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
16:11
Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Aydın'da hissedilen depremin detayları merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, vatandaşlar bölgedeki son durumu öğrenmek için resmi açıklamalara yöneldi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç olarak ölçüldü?