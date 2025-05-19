Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Aydın'da meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine çevrildi. Depremin büyüklüğü, merkezi ve etkilediği alanlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Aydın'da bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti?