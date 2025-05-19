Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:11

Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Aydın'da hissedilen depremin detayları merak edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, vatandaşlar bölgedeki son durumu öğrenmek için resmi açıklamalara yöneldi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu, şiddeti kaç olarak ölçüldü?

Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Aydın'da meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine çevrildi. Depremin büyüklüğü, merkezi ve etkilediği alanlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Aydın'da bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti?

Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: AYDIN DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Aydın'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2025-05-19
Saat:15:58:26 TSİ
Enlem:37.89222 N
Boylam:27.57528 E
Derinlik:8.77 km

Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ: AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Aydın deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Aydın’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?