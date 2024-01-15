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Aydın'da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
13:43
Aydın'da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...
Aydın'ın Söke ilçesinde bir aydır kendisinden haber alınamayan kâğıt toplayıcısı Şerafettin Akalın'ın(40), cansız bedeni boş bir arazide öldürülmüş halde bulundu. Akalın'ın önce başının vücudundan ayrıldığı, ardından elbiselerinin ateşe verildiği tespit edilirken, olay yerinde bir adet balta ve el feneri ele geçirildi.