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Haberler Yaşam Aydın'da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:43

Aydın'da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aydır kendisinden haber alınamayan kâğıt toplayıcısı Şerafettin Akalın'ın(40), cansız bedeni boş bir arazide öldürülmüş halde bulundu. Akalın'ın önce başının vücudundan ayrıldığı, ardından elbiselerinin ateşe verildiği tespit edilirken, olay yerinde bir adet balta ve el feneri ele geçirildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

Aydın'ın Söke İlçesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında kızına "yarım saat içerisinde geliyorum" diyerek, evden ayrılan kâğıt toplayıcısı 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'dan (40) 1 aydır haber alınamıyordu. Akalın için Emniyet ve Jandarma güçleri arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta Mevkii'nden geldi.

Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

HURDA ARABASI BULUNDU

İddiaya göre dün öğle saatlerinde kağıt toplayıcısı olan Ş.T. Moloz Bölgesi'ndeki boş arazide kağıt ve hurda toplarken yerde bir adet balta, el feneri, elektrik panosu ve çocukluk arkadaşı olan Ş.T.'nin el arabasını buldu.

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Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

ELBİSELERİ ATEŞE VERİLMİŞ

Arkadaşının uzun bir süredir kayıp olduğunu ve her yerde arandığını bilen Ş.T., iddiaya göre olayı hemen Şerafettin Akalın'ın abisi Özhan Akalın'a haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen Özhan Akalın, balta ve el fenerinin bulunduğu alanın yakınında bir kömür çuvalının içinde kardeşinin bir kısmı yanmış elbiselerini buldu. Ardından hemen Jandarma'ya bilgi verdi.

Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

ÇUVALDA KAFATASI BULUNDU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Söke İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler ulaşırken; bölge yapılan aramada başka bir çuvalın içerisinde kesik bir baş bulundu.

Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

Çuvala yaklaşık 12 metre uzaklıkta ise poşete sarılmış halde Şerafettin Akalın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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