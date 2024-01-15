Aydın’da korkunç infaz! Kafasını kesip çuvala koymuşlar...

ELBİSELERİ ATEŞE VERİLMİŞ

Arkadaşının uzun bir süredir kayıp olduğunu ve her yerde arandığını bilen Ş.T., iddiaya göre olayı hemen Şerafettin Akalın'ın abisi Özhan Akalın'a haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen Özhan Akalın, balta ve el fenerinin bulunduğu alanın yakınında bir kömür çuvalının içinde kardeşinin bir kısmı yanmış elbiselerini buldu. Ardından hemen Jandarma'ya bilgi verdi.