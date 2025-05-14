Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına “kötü şeyler olacak” demiş!

"HERHANGİ BİR KOKU ALMADIM"

Gezgin, "Balkonda olduğum esnada eşim Fatma bana saat 03:30 sıralarında doğal gaz kokusu olduğundan bahisle WhatsApp üzerinden mesaj attı. Bunun üzerine doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim, herhangi bir koku almadım. 10-15 gün önce tadilat yaptırdıydık ancak tekrar herhangi bir koku almadım. Ezan okunmadan önce diye hatırladığım bir zamanda eşim oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçti. Ben de üzerimi değiştirerek itfaiyeye gitmek için evden çıktım. Bu esnada kendisi mutfaktaydı." ifadesini kullandı.

