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Haberler Yaşam Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına “kötü şeyler olacak” demiş!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 19:30

Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına “kötü şeyler olacak” demiş!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, meydana gelen kan donduran olayda Fatma Gezgin ile çocukları Toprak ve Deniz, evde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Feci olaydan 1 ay sonra nişanlanan baba Turgay Gezgin yapılan incelemeler ardından tutuklandı. Öte yandan Gezgin'in ve nişanlısının ifadeleri ortaya çıktı. "Kötü şeyler olacak"

AA
Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına kötü şeyler olacak demiş!

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in savcılıkta verdiği ifadede, eşiyle daha önce ayrılma kararı aldıklarını fakat ailelerin araya girmesiyle tekrar barıştıklarını ve ilişkilerinin yeniden bozulduğunu söyledi.

Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına kötü şeyler olacak demiş!

Kendisinin geceleri dışarıda alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirten Gezgin, olay gecesi kendisinin balkonda eşinin de salonda olduğunu anlattı.

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Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına kötü şeyler olacak demiş!

"HERHANGİ BİR KOKU ALMADIM"

Gezgin, "Balkonda olduğum esnada eşim Fatma bana saat 03:30 sıralarında doğal gaz kokusu olduğundan bahisle WhatsApp üzerinden mesaj attı. Bunun üzerine doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim, herhangi bir koku almadım. 10-15 gün önce tadilat yaptırdıydık ancak tekrar herhangi bir koku almadım. Ezan okunmadan önce diye hatırladığım bir zamanda eşim oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçti. Ben de üzerimi değiştirerek itfaiyeye gitmek için evden çıktım. Bu esnada kendisi mutfaktaydı." ifadesini kullandı.

Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına kötü şeyler olacak demiş!

"İÇERİ GİRMEDEN MONTUMU ALARAK ÇIKTIM"

İtfaiyede bir süre durduktan sonra Uzun Çarşı'dan börek, evden de montunu almak için eve gittiğini aktaran Gezgin, "Bu esnada anahtar yanımdaydı. Apartmanın dış kapısının anahtarı ve iç daire kapısının anahtarı aynı anahtarlıkta takılıydı. Ben genelde dış kapıyı şifreyle açarım. O gün nasıl açtığımı hatırlamıyorum. Saat 07.00 sıralarında daire kapısını açıp içeri girmeden montumu alarak çıktım. Bu esnada herhangi bir doğal gaz, is, duman kokusu almadım. Şüphelenecek herhangi bir şey görmedim. Montumu giyerek binadan çıktım ve tekrar itfaiyeye gittim." savunmasında bulundu.

Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına kötü şeyler olacak demiş!

MESAJA CEVAP VERMEMİŞ

İtfaiyeye ilk geldiğinde eşinin kendisine attığı "Çok geç gelme pazara gidelim, insanlar uyanınca da ev sahibini mi arayacaksın, doğal gazı yapanı mı arayacaksın, birini ara, kokuya baktır" şeklindeki mesajlarını gördüğünü fakat cevap vermediğini anlatan Gezgin, genelde eşinin mesajlarını cevapsız bıraktığını öne sürdü.