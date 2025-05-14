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Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına “kötü şeyler olacak” demiş!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
19:30
Aydın’daki yangın faciasında şoke eden gelişme: O itfaiye eri olaydan önce nişanlısına “kötü şeyler olacak” demiş!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, meydana gelen kan donduran olayda Fatma Gezgin ile çocukları Toprak ve Deniz, evde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Feci olaydan 1 ay sonra nişanlanan baba Turgay Gezgin yapılan incelemeler ardından tutuklandı. Öte yandan Gezgin'in ve nişanlısının ifadeleri ortaya çıktı. "Kötü şeyler olacak"