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Haberler Yaşam Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:17

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. SABAH, telefon kayıtlarında emniyetçilerin kendisine "seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaştı.

Halit TURAN
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurtdışına firar etmişti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili Emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

BAKANLAR, MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİ

Sertçelik, ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun isimlerini gizli tanık ifadesine eklemesini istediklerini belirterek ses kayıtlarıyla sosyal medyada paylaştı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Kayıtlarda, polis müdürü Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik'e "Bize Temiz Eller Operasyonu'nu sizin ellerinizle başlattığınız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği yansıdı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Yaşananların ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan İçişleri Bakanlığı tarafından haklarından idari soruşturma başlatıp açığa alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da yayınlarla ilgili soruşturma başlattı.

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