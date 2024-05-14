Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik’ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurtdışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün AK Parti'ye kumpas kurduğunu öne süren Sertçelik, bu iddialarla ilgili Emniyet mensuplarıyla yaptığı görüşmelerin tümünü yayınlayacağını söylemişti.

