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Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
09:17
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik'ten göz göre göre firar! SABAH o belgelere ulaştı
Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. SABAH, telefon kayıtlarında emniyetçilerin kendisine "seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaştı.