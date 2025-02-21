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Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
10:05
Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?
Google, 21 Şubat 2025 tarihinde yayımladığı özel Doodle ile Ay'ın döngüsünü ön plana çıkararak, kullanıcılarına interaktif bir keşif fırsatı sundu. "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı tasarım, Ay'ın evrelerini keşfetmek isteyenlere bilgilendirici bir deneyim sunarken, aynı zamanda eğlenceli bir oyun özelliği de barındırıyor. Peki, Ay döngüsü nasıl oluşur ve Google'ın bu yenilikçi Doodle'ı kullanıcılarına neler sunuyor? İşte, tüm detaylar...