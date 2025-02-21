Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

Dolunay: Ay, Dünya'nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay'ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

Son Dördün: Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.