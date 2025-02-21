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Haberler Yaşam Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:05

Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

Google, 21 Şubat 2025 tarihinde yayımladığı özel Doodle ile Ay'ın döngüsünü ön plana çıkararak, kullanıcılarına interaktif bir keşif fırsatı sundu. "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı tasarım, Ay'ın evrelerini keşfetmek isteyenlere bilgilendirici bir deneyim sunarken, aynı zamanda eğlenceli bir oyun özelliği de barındırıyor. Peki, Ay döngüsü nasıl oluşur ve Google'ın bu yenilikçi Doodle'ı kullanıcılarına neler sunuyor? İşte, tüm detaylar...

Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

Google, 21 Şubat Cuma günü kullanıcılarını "Yarım Ay'ın Yükselişi" adlı özel bir Doodle ile karşıladı. Dünyanın en popüler arama motoru, Ay'ın evrelerine dikkat çekerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ay, Dünya etrafında dönerken farklı evrelerden geçer. Bu evreler, Ay'ın güneş ışığını nasıl aldığına bağlı olarak değişir ve beş ana evreden oluşur. Peki, Ay'ın evreleri nelerdir?

Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

GOOGLE'DAN 21 ŞUBAT'TA YARIM AY'IN YÜKSELİŞİNE ÖZEL DOODLE

Arama motoru Google, özel tarihlerde ve önemli günlerde kullanıcılarına farklı ana sayfalar sunuyor. 21 Şubat tarihinde Ay'ın yükselişini tema alan Google, bu konu hakkında bir paylaşımda bulundu.

İşte, Google'ın hazırladığı Doodle'ın detayları;

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Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

AY DÖNGÜSÜ NEDİR?

Ay döngüsü, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı şekillerde görünen evrelerinin tamamını kapsayan yaklaşık 29,5 günlük bir süreçtir. Bu döngü, Ay'ın Güneş ışığını nasıl yansıttığına ve Dünya'dan nasıl göründüğüne bağlı olarak şekillenir. Ay döngüsü, hem antik kültürlerde hem de modern yaşamda takvimlerin oluşturulmasında ve doğa olaylarının takibinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda gelgitler ve doğal olaylar üzerinde de etkisi olduğu bilinmektedir. Ay'ın hareketi sırasında dört ana evre ve dört ara evre meydana gelir.

Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

Yeni Ay: Ay, Dünya ile Güneş arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan alamadığı için gökyüzünde görünmez. Bu evre, döngünün başlangıcı olarak kabul edilir.

İlk Dördün: Ay, Dünya etrafındaki yolculuğunun dörtte birini tamamlar. Bu evrede, Ay'ın sağ yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

Ayın evreleri Google Doodle oldu! 21 Şubat 2025 Google Doodle ile ayın evreleri neler?

Dolunay: Ay, Dünya'nın tam zıt tarafında yer alır ve Güneş ışığını tam olarak alır. Bu evrede, Ay'ın tamamı parlak bir şekilde gözlemlenir. Gece gökyüzünde en parlak olduğu andır.

Son Dördün: Ay, döngüsünün dörtte üçünü tamamlar ve bu kez sol yarısı (kuzey yarımküreden bakıldığında) aydınlanmış olarak görünür.

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