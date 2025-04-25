Aynı ruhla 110. yıl! Çanakkale’de 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri bu zaferi en iyi şekilde somutlaştırmaktadır" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gözhan Yazgı ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözü, işte bu mücadeleyi tarihin en şanlı sayfalarına mühürlemiştir. O gün, kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale" şeklinde konuştu.