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Aynı ruhla 110. yıl! Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü
Giriş Tarihi: 25.04.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
09:08
Aynı ruhla 110. yıl! Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü
Tarihin gördüğü en şanlı direnişlerden biri olan Çanakkale Destanı'nı yazan kahramanlar, kara savaşlarının 110. yıldönümünde törenlerle anıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda mehteran takımı da gösteri düzenledi. Gökyüzündeki gururumuz SOLOTÜRK de bir gösteri uçuşu yaptı