HaberlerYaşamAyrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına 'O kadını öldürün' demiş, beni yaşatmaz
Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:13Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:13
Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına 'O kadını öldürün' demiş, beni yaşatmaz
Balıkesir'de evli olduğunu öğrendiği sevgilisi Serdar Gülser'den ayrılmak isteyen Zeliha Atlar kabusu yaşadı. Gülser tarafından ensesinden vurularak ölümden dönen genç kadın büyük korku yaşıyor. Atlar, "Akrabalarına 'o kadını öldürün' demiş, cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...