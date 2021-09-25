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Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:13

Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına 'O kadını öldürün' demiş, beni yaşatmaz

Balıkesir'de evli olduğunu öğrendiği sevgilisi Serdar Gülser'den ayrılmak isteyen Zeliha Atlar kabusu yaşadı. Gülser tarafından ensesinden vurularak ölümden dönen genç kadın büyük korku yaşıyor. Atlar, "Akrabalarına 'o kadını öldürün' demiş, cezaevinden çıkarsa beni yaşatmaz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

FATİH ŞENDİL
Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına ’O kadını öldürün’ demiş, beni yaşatmaz

Edremit'de yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Arkadaş olan Atlak ve Gülser, bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrenen Zeliha Atlar, bu nedenle ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser ise Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı.

Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına ’O kadını öldürün’ demiş, beni yaşatmaz


Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, silahlı tehditler nedeniyle polis merkezine gidip Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

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Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına ’O kadını öldürün’ demiş, beni yaşatmaz

AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADI

Bu gelişmelerin ardından Serdal Gülser, akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim.

Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına ’O kadını öldürün’ demiş, beni yaşatmaz

Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak, "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.

Ayrılmak istediğinde ensesinden vurulan genç kadın: Akrabalarına ’O kadını öldürün’ demiş, beni yaşatmaz

SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTI

Tehditlerle ilişkiye devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Zeliha Atlar'ı arayan Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi.

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