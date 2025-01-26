Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

Barım'ın ajansıyla anlaşması bulunan ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Bu arada soruşturmanın, şüpheli Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği öğrenildi.