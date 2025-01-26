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Haberler Yaşam Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:05

Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi menajer Ayşe Barım hakkındaki sektörde tekelleşme ve şantaj iddiaları, gündemi sarstı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı. Öte yandan listede başka isimlerin de olduğu ve ifadelerine başvurulacağı açıklandı.

AA
Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmanın, Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği öğrenildi.

Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

Soruşturma kapsamında, Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı olaylara planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu belirlendi.

Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

Barım'ın ajansıyla anlaşması bulunan ve eylemlere katılan bazı oyuncuların ifadesinin alındığı soruşturmada, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Bu arada soruşturmanın, şüpheli Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği öğrenildi.

Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!

GEZİ PARKI OLAYLARININ PLANLAYICISI OLMAKLA SUÇLANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Barım hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

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