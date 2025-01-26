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Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
10:05
Ayşe Barım hakkındaki Gezi Parkı soruşturmasında çarpıcı gelişme: Yeni isimlerin ifadesine başvurulacak!
ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi menajer Ayşe Barım hakkındaki sektörde tekelleşme ve şantaj iddiaları, gündemi sarstı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadeleri alındı. Öte yandan listede başka isimlerin de olduğu ve ifadelerine başvurulacağı açıklandı.