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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi (20 Temmuz 2024)
Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
12:26
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi (20 Temmuz 2024)
Dün akşam Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yapılan son açıklamaları takip ediyor. Hissedilen sarsıntılar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi ile 20 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan depremler.