Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi (20 Temmuz 2024)

Dün akşam Marmara Denizi'nde Tekirdağ Güzelköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını takip ederken son depremler listesi araştırma konusu oldu. Yurt genelinde sık sık irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmesi sebebiyle anlık olarak açıklamalar takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi