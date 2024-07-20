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Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi (20 Temmuz 2024)
Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:26

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi (20 Temmuz 2024)

Dün akşam Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yapılan son açıklamaları takip ediyor. Hissedilen sarsıntılar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi ile 20 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan depremler.

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi 20 Temmuz 2024

Dün akşam Marmara Denizi'nde Tekirdağ Güzelköy açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarını takip ederken son depremler listesi araştırma konusu oldu. Yurt genelinde sık sık irili ufaklı sarsıntılar meydana gelmesi sebebiyle anlık olarak açıklamalar takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi 20 Temmuz 2024

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BALIKESİR'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Temmuz Cuma saat 22:26'da Marmara Denizi merkezli şiddetli bir deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi 20 Temmuz 2024

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi 20 Temmuz 2024

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi En Son Depremler Listesi 20 Temmuz 2024

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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