Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:54

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçen veriler ışığında son depremler listesi güncellendi. Hissedilen sarsıntılarla ilgili olarak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları son depremler listesi ışığında yanıt buluyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ışığında güncel liste.

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi her yeni depremle birlikte güncelleniyor. Sarsıntılara ilişkin verileri "az önce deprem mi oldu" sorusuyla araştıran vatandaşlar bu bilgiler ışığında anlık verilere erişebiliyor. Bu kapsamda, hissedilen sarsıntılarla ilgili olarak az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusu yanıt arıyor. İşte yaşanan son sarsıntının büyüklüğüne ilişkin veriler;

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde yer alan verilere göre en son merkez üssü Bolu olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.9 olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak güncel verilere ulaşabilirsiniz;

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi İçin Tıklayınız