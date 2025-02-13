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Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine's Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:57
14 Şubat dünyada pek çok ülkede kutlanıyor. Kutlamanın doğduğu an ve günün anlam ve önemi için gözler Sevgililer Günü tarihçesi ve Aziz Valentine hikayesine döndü. Kökeni Roma'ya dayanan bu özel güne ismini veren kelime daha sonra 'sevgili' anlamında da kullanılmaya başlamıştı. Peki; Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü, Valentine's Day ne demek? İşte, detaylar...