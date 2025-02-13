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Haberler Yaşam Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine's Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:57

Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine's Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

14 Şubat dünyada pek çok ülkede kutlanıyor. Kutlamanın doğduğu an ve günün anlam ve önemi için gözler Sevgililer Günü tarihçesi ve Aziz Valentine hikayesine döndü. Kökeni Roma'ya dayanan bu özel güne ismini veren kelime daha sonra 'sevgili' anlamında da kullanılmaya başlamıştı. Peki; Aziz Valentine kimdir, neden ve nasıl öldü, Valentine's Day ne demek? İşte, detaylar...

Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine’s Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

Aziz Valentin hikayesi Sevgililer Günü tarihine dair fikirler veriyor. Rivayetlerle sözlü olarak dilden dile aktarılan bu hikaye kimi yazılı kaynaklarda romantik anlamından uzak şekilde geçmektedir. Papa Gelasius tarafından ilan edilen 14 Şubat günü daha sonra kilise takviminden çıkarılmıştır. Peki; Aziz Valentine kimdir, Valentine's Day ne demek?

Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine’s Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

AZİZ VALENTİN KİMDİR?

Valentine ya da Valentinus adıyla bilinen bu isim Hristiyan inanışında yer alan bir Roma azizi olarak geçiyor. 269 yılı civarında öldürüldüğü düşünülen bu isim kültürle birlikte Aşıkların Azizi olarak isim almış ve 14 Şubat tarihinde anılmaya başlamıştır.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

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Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine’s Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

AZİZ VALENTİN NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski listede 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik manadaki aşk ile Valentine arasındaki bağlantı o döneme ait tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir bu sebeple kimi tarihçilere göre bu hikaye sadece bir efsanedir.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir.

Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine’s Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

1381 tarihli bir kitaba göre Fransa'da ve İngiltere'de 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Aziz Valentine kimdir, hikayesi nedir, Valentine’s Day ne demek? 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Aziz Valentin hikayesinden hareketle onun onuruna kutlama günü olarak 14 Şubat belirlenmiştir. 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edilen bu tarih daha sonra 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine Günü çıkarılmıştır.

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