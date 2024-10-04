Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

"MEZARIN AÇILMASI KIZIMA MANEVİ BORCUMDU"

Yaşananlarla ilgili acılı baba Süreyya Karabulut SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Baba Süreyya Karabulut, "Açıkçası bu caninin intihar ettiğini söylediği günden beri içimde yanan bir ateş vardı ve bu ateş hiç sönmedi. Her gece rüyamda biricik kızımı, Münevver'i görüyorum. Garipoğlu ailesi bize başsağlığı dileklerini dahi iletmedi, taziye dileklerini iletmedi, hiçbir pişmanlık göstermedi. Kızımın katledildiği kanepede mutlu aile fotoğrafları paylaşıyorlar, her yıl kutlama yapıyorlar, testereli paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamışlar.