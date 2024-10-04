Giriş Tarihi: 04.10.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
13:23
Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet
Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminden ve Garipoğlu ailesinden de örnekler alınmasından sonra gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Acılı baba Süreyya Karabulut ve avukatı Rezan Epözdemir ise konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Acılı baba, "Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığını düşünüyorum" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen acılı baba, "Garipoğlu ailesi Adli Tıp'a müdahale edebilir, lütfen usulsüzlük olmasın. Gerçek açığa çıksın" şeklinde konuştu.