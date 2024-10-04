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Giriş Tarihi: 04.10.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 13:23

Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminden ve Garipoğlu ailesinden de örnekler alınmasından sonra gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrildi. Acılı baba Süreyya Karabulut ve avukatı Rezan Epözdemir ise konuyla ilgili SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Acılı baba, "Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığını düşünüyorum" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen acılı baba, "Garipoğlu ailesi Adli Tıp'a müdahale edebilir, lütfen usulsüzlük olmasın. Gerçek açığa çıksın" şeklinde konuştu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği söylenmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddiaları üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması talep edilmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat vermişti. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu, Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açıldı.

Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

GÖZLER ARTIK ADLİ TIP'TA
Yaklaşık bir saat süren kazma işleminde görevli Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri, mezarlık görevlileri ve taraf avukatları mezarlıkta yerini aldı. Fethi kabir işlemi başlayınca olay yeri inceleme polis ekipleri kameralarla mezarın açılma anını kayıt altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren kazma işleminin ardından Garipoğlu'nun mezarından alına kemikler, görevlilerce getirilen tabut kondu ve DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

DNA EŞLEŞMESİ İÇİN ÖRNEKLER ALINDI
Katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilmesinin ardından polis ekipleri anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Cem Garipoğlu'nun DNA'sıyla karşılaştırılmak üzere her iki isimden de ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği alındı.

Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

"MEZARIN AÇILMASI KIZIMA MANEVİ BORCUMDU"
Yaşananlarla ilgili acılı baba Süreyya Karabulut SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Baba Süreyya Karabulut, "Açıkçası bu caninin intihar ettiğini söylediği günden beri içimde yanan bir ateş vardı ve bu ateş hiç sönmedi. Her gece rüyamda biricik kızımı, Münevver'i görüyorum. Garipoğlu ailesi bize başsağlığı dileklerini dahi iletmedi, taziye dileklerini iletmedi, hiçbir pişmanlık göstermedi. Kızımın katledildiği kanepede mutlu aile fotoğrafları paylaşıyorlar, her yıl kutlama yapıyorlar, testereli paylaşımlar yapıyorlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamışlar.

Baba Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu! Mezarın açılması kızıma manevi borcumdu: Tek talebimiz adalet

"GARİPOĞLU AİLESİ ADLİ TIP'TA HER TÜRLÜ MÜDAHALE YAPABİLİR"
Mezarın içerisindeki cesedin Cem Garipoğluna ait olmadığını düşünüyorum. Bu mezarın açılması benim kızıma olan manevi borcumdu. Bunu da imkansız görüyordum. Bunu başaran 15 yıldır hiçbir talebi olmadan yanımızda olan, olağanüstü bir hukuki mücadele veren avukatımız Rezan Epözdemir'dir. Onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun. Garipogğu ailesinin Adli Tıp Kurumu'nda her türlü müdahaleyi yapabileceğini düşünüyorum" sözlerini sarfetti.

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