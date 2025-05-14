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Haberler Yaşam BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:47

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

Babalar Günü 2025, Anneler Gününün hemen ardından araştırılmaya başladı. Babalarımıza olan sevgimizi ve duygularımızı ifa etmek ve onları mutlu etmek için önemli günlerden olan bugün ilk olarak 19 Haziran 1910'da Amerika'da kutlanmaya başlanmıştır. Bu özel gün için geri sayıma başlayanlar tarihi ve hediye fikirlerini sorgulamaya başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

Anneler Günü'nün ardından şimdi sıra babaları mutlu etme zamanı! 2025 Babalar Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak konusu olurken, hediye arayışları da hız kazandı. Pek çok kişi kutlamalar için hazırlıklara şimdiden başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü bu yıl 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

BABLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır. 1908 yılında, Batı Virginia eyaletinde bir kilise, bir maden kazasında hayatını kaybeden 362 madenciyi anmak için bir tören düzenledi. Bu olay, babalara adanan ilk resmi anma olarak kabul edilir. Ancak bugünkü anlamda Babalar Günü'nün yaygınlaşması, 1910 yılında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının çabaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Sonora Smart Dodd, altı kardeşiyle birlikte tek başına büyüten babasına duyduğu minneti göstermek için Anneler Günü'ne benzer bir gün düzenlenmesini istedi. Bu fikri destek gören Dodd'un önerisiyle ilk Babalar Günü, 19 Haziran 1910'da Washington eyaletinde kutlandı.

Ancak Babalar Günü'nün ABD genelinde resmileşmesi uzun sürdü. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etti. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon tarafından resmi bayram olarak kabul edildi.

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü, babalara sevgi, saygı ve teşekkürlerin sunulduğu özel bir gün olarak kutlanmaktadır.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

Klasik ve Şık Babalar İçin:
Kaliteli bir kol saati

Deri cüzdan veya kemer seti

Şık bir gömlek veya takım elbise

Kişiye özel imzalı dolma kalem

İsme özel not defteri ve ajanda

Pratik ve Elinden Her İş Gelen Babalar İçin:
Profesyonel alet çantası

Çok fonksiyonlu çakı veya matkap seti

Araba bakımı ürünleri

Bahçe bakımı ekipmanları

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

Teknoloji Meraklısı Babalar İçin:
Kablosuz kulaklık veya hoparlör

Akıllı saat veya bileklik

Tablet veya e-kitap okuyucu

Telefon aksesuarları (powerbank, araç tutucu vb.)

Keyfine Düşkün Babalar İçin:
Kahve makinesi veya french press

Kaliteli filtre kahve ya da özel çay seti

Masaj aleti veya boyun yastığı

Kitap, film veya dizi kutuları

Seyahat Sever Babalar İçin:
Seyahat çantası veya sırt çantası

Boyun yastığı ve uyku maskesi seti

Harita tasarımlı hatıra defteri

Kamp ekipmanları

Anlamlı ve Kişisel Hediye Arayanlar İçin:
Fotoğraf baskılı çerçeve ya da albüm

Özel tarih yazılı tablo (doğum günü, çocukların doğumu vb.)

El yazısıyla yazılmış teşekkür mektubu