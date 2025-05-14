BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2025 || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte bu özel güne hediye önerileri

Teknoloji Meraklısı Babalar İçin:
Kablosuz kulaklık veya hoparlör
Akıllı saat veya bileklik
Tablet veya e-kitap okuyucu
Telefon aksesuarları (powerbank, araç tutucu vb.)
Keyfine Düşkün Babalar İçin:
Kahve makinesi veya french press
Kaliteli filtre kahve ya da özel çay seti
Masaj aleti veya boyun yastığı
Kitap, film veya dizi kutuları
Seyahat Sever Babalar İçin:
Seyahat çantası veya sırt çantası
Boyun yastığı ve uyku maskesi seti
Harita tasarımlı hatıra defteri
Kamp ekipmanları
Anlamlı ve Kişisel Hediye Arayanlar İçin:
Fotoğraf baskılı çerçeve ya da albüm
Özel tarih yazılı tablo (doğum günü, çocukların doğumu vb.)
El yazısıyla yazılmış teşekkür mektubu