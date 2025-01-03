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Haberler Yaşam Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:34

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

2011 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Mark Waters'ın üstlendiği Babamın Penguenleri konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Orijinal adı Mr. Popper's Penguins olan film, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Başrolünde Jim Carrey'nin yer aldığı yapım, komedi ve aile türlerinde öne çıkıyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Babamın Penguenleri filminde pek çok tanınmış oyuncu bulunuyor. İlgi çekici hikayesiyle dikkat çeken bu yapım, bugün yeniden televizyonda izleyicilerle ekranlarda buluşuyor. Peki, Babamın Penguenleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, filme dair merak edilenler...

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır.

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Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Tom Popper aynı zamanda eski bir lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise mekanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir. Bu sırada etrafında penguenlerle yaşamaya başlayan Popper, çocuklarına daha yakın oldukça eski eşiyle de tekrar barışma noktasına gelmiştir ve bu düzeni bozmamak için uğraşırken işini kaybetmenin eşiğine gelir.

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

Kendisini kötü hisseden Popper, penguenlerle daha fazla yapamayacağını anlar ve onları hayvanat bahçesine verir. Lokantayla ilgilenmek için yeniden odaklanır. Eski karısı ve çocukları Popper'ın bu kararından memnun değillerdir elbet.

Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?

BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCULARI

Jim Carrey

Carla Gugino

Ophelia Lovibond

Madeline Carroll

Angela Lansbury

Dominic Chianese

James Tupper

Philip Baker Hall

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