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Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
16:34
Babamın Penguenleri konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Babamın Penguenleri filmi ne zaman çekildi?
2011 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Mark Waters'ın üstlendiği Babamın Penguenleri konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Orijinal adı Mr. Popper's Penguins olan film, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Başrolünde Jim Carrey'nin yer aldığı yapım, komedi ve aile türlerinde öne çıkıyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?