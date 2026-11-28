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Babasının TikTok videosu ve gizli mesajlarını kaydetti! 'Küçük dedektif' ihaneti yakaladı
Giriş Tarihi: 28.11.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 07:38
Babasının TikTok videosu ve gizli mesajlarını kaydetti! 'Küçük dedektif' ihaneti yakaladı
Babasının telefonunu karıştırıp gizli mesajları fotoğraflayan ve TikTok'ta başka bir kadınla aynı araçtaki görüntüsünü tesadüfen yakalayan küçük çocuk, anne ve babasının boşanma davasında kaderi değiştiren "küçük dedektif" rolü oynadı. Baba mesajların hukuka aykırı ele geçirdiğini belirtti ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annenin hiçbir kurgusu ve tuzağı olmaksızın çocuğun elde ettiği bu delillerin hukuka uygun olduğuna karar verip kocayı ağır kusurlu buldu.