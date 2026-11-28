Böylece, anne tarafından herhangi bir kurgu yapılmaksızın çocuğun sosyal medyada tesadüfen gördüğü ve babasının telefonunda tespit ettiği delillerin hukuka uygun sayılacağı ve sadakat yükümlülüğünü ihlal eden tarafın tazminat ödemekle yükümlü olacağı yargı içtihatlarına kazınmış oldu.