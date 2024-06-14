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Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
20:17
Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!
Aydın Didim'de yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Uçak batmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadesini kullandı. Tedavi altına alınan iki pilot ile orman muhafaza memurunun sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı. İşte detaylar...