Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 20:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 20:17

Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

Aydın Didim'de yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Uçak batmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadesini kullandı. Tedavi altına alınan iki pilot ile orman muhafaza memurunun sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı. İşte detaylar...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Muğla Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre; uçakta 2 pilot ve 1 memur vardı. 3'ü de kurtarıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.

Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Bafa Gölü'ne kırıma uğrayan uçağa ilişkin açıklama yaptı. Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti: "Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

SON DAKİKA