Bafa Gölü’ne sert iniş yapan uçak batmaya başladı: 3 personel kurtarıldı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır.