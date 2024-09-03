Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

NARCONON PROGRAMI

İlaçsız Eğitim Programımızda kesinlikle telefon kullanımı yasak diyen Tezemir konuşmasını şöyle sürdürdü, "Narconon programı 4 aylık bir eğitim programını kapsayan ve telefon kullanımının yasak olduğu, belli aşamalara bağlı gerçekleşen bir eğitim rehabilitasyon programıdır. Kişiyi uyuşturucu ya da alkol ya da kumara iten tüm sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik İletişim, kabiliyet ve kontrol eğitimleri verilir.