Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:05
Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu
İstanbul'da 17 yıl önce boyunca madde bağımlılığı ile mücadele eden 36 yaşındaki Yahya Bardakçı, Kaz Dağları'nda kurulan bir tedavi merkezinde adeta yeniden doğdu. 7 aylık rehabilitasyonun ardından yeni yaşamına merhaba diyen Yahya Bardakçı gençlere umut oldu ve bu merkezin yeni eğitmenlerinden biri oldu. Ölümden yaşama geçen bu süreci anlatırken duygulanan Bardakçı, "Önceden merhamet duygumu kaybetmiştim. Öyle ki yakınlarımın cenazesine katılmayan biriydim. Ama şimdi hem ailemle hem de çevremle barışık bir yaşamım var" diyerek gençlere seslendi: "Bağımlılık ruhsal kölelik. Uzak durun. Bağımlı yaşamaktansa, özgür ol toplumda saygın ol..." Kurtuluş Vakfı Kurucu Başkanı Ufuk Tezemir ise Yahya Bardakçı ve diğer bağımlılara ilaçsız tedaviyle ikinci bir yaşam fırsatı sunan Narconon Programının detaylarını SABAH'a anlattı.