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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:05

Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

İstanbul'da 17 yıl önce boyunca madde bağımlılığı ile mücadele eden 36 yaşındaki Yahya Bardakçı, Kaz Dağları'nda kurulan bir tedavi merkezinde adeta yeniden doğdu. 7 aylık rehabilitasyonun ardından yeni yaşamına merhaba diyen Yahya Bardakçı gençlere umut oldu ve bu merkezin yeni eğitmenlerinden biri oldu. Ölümden yaşama geçen bu süreci anlatırken duygulanan Bardakçı, "Önceden merhamet duygumu kaybetmiştim. Öyle ki yakınlarımın cenazesine katılmayan biriydim. Ama şimdi hem ailemle hem de çevremle barışık bir yaşamım var" diyerek gençlere seslendi: "Bağımlılık ruhsal kölelik. Uzak durun. Bağımlı yaşamaktansa, özgür ol toplumda saygın ol..." Kurtuluş Vakfı Kurucu Başkanı Ufuk Tezemir ise Yahya Bardakçı ve diğer bağımlılara ilaçsız tedaviyle ikinci bir yaşam fırsatı sunan Narconon Programının detaylarını SABAH'a anlattı.

Ece YILDIZ
Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda 8 sene önce, toplam 7.5 dönümlük alanda, eğitmenler hariç 40 kişi konaklama kapasiteli, havuz beach volley, eğitim salonları, amfi tiyatrosu gibi donanımlarıyla Kurtuluş Vakfı Tesisleri hizmete girdi. Merkezi Ankara'da bulunan Vakfın Kazdağları'nın eşsiz, yemyeşil doğası içindeki binasında, gönüllü olarak uyuşturucudan kurtulmak için başvuran her yaş grubundan insanlara destek veriliyor.

Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

Dünya'da 48 ülkede uygulanan Narconon programının Türkiye'deki tek uygulayıcısı İlaçsız yöntemle yüzde 84'lük oranda iyileştirme sağlıyoruz diyen vakfın kurucusu Ufuk Tezemir, "2016 yılında kurulan vakfımız, 8 yıldır madde bağımlılarına uyguladığı ilaçsız rehberlik programıyla Dünya'nın 48 ülkesinde madde bağımlılığını bıraktırma konusunda yüzde 84'lük oranıyla başarısını kanıtlamış olan Narconon İnternational programının ülkemizdeki tek uygulayıcısıdır.

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Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

Narconon eğitim ve rehberlik programıyla birçok madde bağımlısı gencimizi hiçbir ilaç kullanmadan hayatlarına bağımlılıklarından arınmış bir halde, tertemiz döndürmeyi başaran bir ekibin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir sivil toplum örgütüdür" dedi.

Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

NARCONON PROGRAMI

İlaçsız Eğitim Programımızda kesinlikle telefon kullanımı yasak diyen Tezemir konuşmasını şöyle sürdürdü, "Narconon programı 4 aylık bir eğitim programını kapsayan ve telefon kullanımının yasak olduğu, belli aşamalara bağlı gerçekleşen bir eğitim rehabilitasyon programıdır. Kişiyi uyuşturucu ya da alkol ya da kumara iten tüm sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik İletişim, kabiliyet ve kontrol eğitimleri verilir.

Bağımlılıktan kurtuldu gençlere umut oldu! Tedavi için geldiği merkezin eğitmeni oldu

Kişinin yaşamındaki iniş ve çıkışlarının nasıl üstesinden gelmesi gerektiğini öğretir. Bireyin arkadaşlık seçimlerini neye göre ve nasıl yapması gerektiğini iyice kavramasına yol açar. Bağımlılıktan kurtulan bireyin bugüne kadar yaptığı tüm hatalarla yüzleşmesini sağlar ve aynı hataların tekrarlanmaması adına eğitimler verilir"

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