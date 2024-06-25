Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman Meclis'e gelecek?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:09

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman Meclis'e gelecek?

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri gündemde. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından takip ediliyor. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi hakkında konuştu. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalarla müjdeyi açıkladı. Gözler yeni gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı hangi tarihte çıkacak?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa’da yer alıyor mu, ne zaman Meclis’e gelecek?

Torba Yasa ile gündeme gelen konulardan bir tanesi de Bağ-Kur 7200 oldu. Binlerce vatandaş erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek için Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Şu an 9000 gün olan Bağ-Kur priminin 7200'e düşürülmesi beklenenler arasında. 2. Torba yasayla birlikte bu düzenlemenin hayat geçirilmesi bekleniyor. Peki, Bağ-kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü?

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa’da yer alıyor mu, ne zaman Meclis’e gelecek?

BAĞKUR 7200 PRİM SON DURUM GELİŞMELERİ
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa’da yer alıyor mu, ne zaman Meclis’e gelecek?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK! BAĞKUR 7200 PRİM SAYISI DÜŞTÜ MÜ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa’da yer alıyor mu, ne zaman Meclis’e gelecek?

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?
Projenin detayları netleşmemekle birlikte kapsam şöyle:
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa’da yer alıyor mu, ne zaman Meclis’e gelecek?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

SON DAKİKA