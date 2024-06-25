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BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman Meclis'e gelecek?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:09
BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Bağkur 7200 Torba Yasa'da yer alıyor mu, ne zaman Meclis'e gelecek?
Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri gündemde. Esnafa erken emeklilik müjdesine dair güncel gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından takip ediliyor. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi hakkında konuştu. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamalarla müjdeyi açıkladı. Gözler yeni gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı 7200'e düştü mü, Esnafa erken emeklilik çıktı mı, prim sayısı 9000'den düştü mü, 7200 prim gün sayısı hangi tarihte çıkacak?