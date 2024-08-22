Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:12
BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?
Esnaf ve bağımsız çalışanlar için erken emeklilik sunan Bağ-kur için detaylar araştırılıyor. Torba Yasa ile Meclis'ten geçmesi beklenen düzenleme 9000 prim gün sayısı ile emekli olma zorunluluğunu 7200 prim gününe indirilmesi bekleniyor. Torba kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrilirken ekonomik gelişmeler de takip ediliyor. Peki, Bağ-kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Meclis'ten geçti mi?