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Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:12

BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

Esnaf ve bağımsız çalışanlar için erken emeklilik sunan Bağ-kur için detaylar araştırılıyor. Torba Yasa ile Meclis'ten geçmesi beklenen düzenleme 9000 prim gün sayısı ile emekli olma zorunluluğunu 7200 prim gününe indirilmesi bekleniyor. Torba kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrilirken ekonomik gelişmeler de takip ediliyor. Peki, Bağ-kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Meclis'ten geçti mi?

BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

Esnafa erken emeklilik imkanı sunan düzenleme için bekleyiş devam ediyor. 80 maddelik Torba Kanun teklifinin TBMM'den geçmesiyle düzenlemenin hayata geçirilmesi ön görülüyor. Peki, Bağ-kur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar

BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM
Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.
Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

BAĞKUR 7200 SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Bağ-kur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, Meclis’ten geçti mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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