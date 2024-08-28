BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.