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Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:30

BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM'den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Bağımsız çalışanlar ve esnaflar için erken emeklilik sunan Bağ-kur prim gün sayısı son gelişmeleri takip ediliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte 9000 prim gün sayısının 7200 prim gününe düşürülmesi bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin TBMM'den geçmesiyle birlikte yürürlüğe girmesi beklenen kanun teklifi için vatandaşlar bekleyişlerini sürdürüyor. Gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da yer alıyor mu?

BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Bağkur 7200 prim gün sayısı son gelişmeleri esnaf ve serbest meslek mensuplarının gündeminde yer alıyor. Emeklilik şartı olan 9000 prim gününün düşürülmesi yeni çıkacak Torba Yasa ile olması bekleniyor. Son gelişmeler takip edilirken Meclis'ten çıkacak karar vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte, Bağkur 7200 son dakika gelişmeleri

BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM
Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.
Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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