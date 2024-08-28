BAĞKUR 7200 AÇIKLAMLARI: Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, TBMM’den geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:30
Bağımsız çalışanlar ve esnaflar için erken emeklilik sunan Bağ-kur prim gün sayısı son gelişmeleri takip ediliyor. Yeni Torba Yasa ile birlikte 9000 prim gün sayısının 7200 prim gününe düşürülmesi bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin TBMM'den geçmesiyle birlikte yürürlüğe girmesi beklenen kanun teklifi için vatandaşlar bekleyişlerini sürdürüyor. Gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da yer alıyor mu?