BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:20
Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Bahadır Kimya talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 816 Milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 16.000.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Bahadır Kimya halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Bahadır Kimya kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?