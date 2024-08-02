BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Bahadır Kimya halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 29,09 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Bahadır Kimya halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Bahadır Kimya kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar…