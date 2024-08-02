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Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:20

BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı alan Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Bu noktada Bahadır Kimya talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı ile ilgili detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Halka arz büyüklüğü 816 Milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 16.000.000 lot dağıtımı yapacak. Peki, Bahadır Kimya halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Bahadır Kimya kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Bahadır Kimya halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Bahadır Kimya halka arz kapsamında toplamda 16.000.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 29,09 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Bahadır Kimya halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Bahadır Kimya kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

BAHADIR KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || BAHADIR KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Bahadır Kimya talep toplama tarihleri onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

BAHADIR KİMYA HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bahadır Kimya halka arzında paylar, 51,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 816 Milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 29,09 olarak belirlendi.

BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bahadır Kimya'nın katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

BAHADIR KİMYA halka arz oluyor! Bahadır Kimya halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

BAHADIR KİMYA HALKA ARZI BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?
Bahadır Kimya halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

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