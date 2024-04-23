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Haberler Yaşam BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | "Gerçekler ortaya çıkıyor!" Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 19:42

BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | "Gerçekler ortaya çıkıyor!" Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

Show TV'de her hafta Salı günleri yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 10. bölümüyle ekranlara geliyor. dizi için "Bahar canlı izle" sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Geçtiğimiz bölümde Rengin ve Bahar arasında kalan Timur Bahar'ı seçmiş ve herkese evli olduklarını ilan etmişti. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Hastanedekilerin tepkisi ne olacak, Bahar Rengin ve Timur'u öğrenecek mi? Bu soruların hepsinin cevabı için Show TV ile Bahar yeni bölüm canlı izle. İşte Bahar 10. bölüm izle ekranı

BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | Gerçekler ortaya çıkıyor! Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

Show Tv'nin her bölümüyle merak uyandıran uyarlama dizisi bahar10. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Geçtiğimiz hafta Timur ve Rengin2in ilişkisini çocuklar öğrenmiştir. Timur Rengin'in baskılarına dayanamayıp bir seçim yapmıştır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bahar 10. bölüm canlı izle

BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | Gerçekler ortaya çıkıyor! Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

BAHAR DİZİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Bahar dizisi yeni bölümü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | Gerçekler ortaya çıkıyor! Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

BAHAR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de ekrana gelen dizinin son bölümünde Bahar, kocası ve Rengin arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlamıştı.

Bahar 9. bölümde ise Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.

BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | Gerçekler ortaya çıkıyor! Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar'a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.

Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşir.

BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | Gerçekler ortaya çıkıyor! Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.

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