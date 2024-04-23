BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | "Gerçekler ortaya çıkıyor!" Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı

Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.