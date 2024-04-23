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BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | "Gerçekler ortaya çıkıyor!" Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
19:42
BAHAR 1. BÖLÜM CANLI İZLE | "Gerçekler ortaya çıkıyor!" Show TV ile Bahar dizisi yeni bölüm canlı yayın ekranı
Show TV'de her hafta Salı günleri yayımlanan Bahar dizisi bu hafta 10. bölümüyle ekranlara geliyor. dizi için "Bahar canlı izle" sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Geçtiğimiz bölümde Rengin ve Bahar arasında kalan Timur Bahar'ı seçmiş ve herkese evli olduklarını ilan etmişti. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Hastanedekilerin tepkisi ne olacak, Bahar Rengin ve Timur'u öğrenecek mi? Bu soruların hepsinin cevabı için Show TV ile Bahar yeni bölüm canlı izle. İşte Bahar 10. bölüm izle ekranı