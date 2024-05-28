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YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 28.05.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
18:35
Her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri bir araya getiriyor. Dizinin sıkı takipçileri Bahar 14. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde bir avukatla görüşmeye kararlı olan Bahar, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışıyor. Avukat Ayhan rolü ise Bennu Yıldırımlar'ın başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. İşte, Show TV canlı yayın Bahar 14. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…