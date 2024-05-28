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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 28.05.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 18:35

YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi isimleri bir araya getiriyor. Dizinin sıkı takipçileri Bahar 14. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde bir avukatla görüşmeye kararlı olan Bahar, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışıyor. Avukat Ayhan rolü ise Bennu Yıldırımlar'ın başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. İşte, Show TV canlı yayın Bahar 14. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Bahar 14. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor! MF Yapım imzalı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 28 Mayıs tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga ediyor. Bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılıyor. İşte, Bahar son bölüm izle full ve tek parça linki:

YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Show TV dizisi Bahar, 14. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

28 Mayıs 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

BAHAR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 14. Bölümünde; Peran hastanesi yangını kontrol altına alır. Timur hem Rengin'in hemde Çağla'nın baskısı altındadır.

YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Bahar bir avukatla görüşmeye kararlıdır, Çağla'nın yardımıyla avukat Ayhan'la tanışır.

YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Yangın görüntülerini kontrol eden Seren, görüntülerde hiç beklemediği bir şeye tanık olur!

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