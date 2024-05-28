YENİ BÖLÜM | Bahar 14. Bölüm izle! Show TV Bahar son bölüm full izle

Bahar 14. Bölüm izle Show TV dizi ekranında takip ediliyor! MF Yapım imzalı Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisinin 28 Mayıs tarihli bölümünde de hem duygu dolu hem de heyecanı yüksek sahneler yer alıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde Evren ve Timur hastanede büyük bir kavga ediyor. Bu kavganın sonucunda Evren ve Bahar'ın ilişkisi sarsılıyor. İşte, Bahar son bölüm izle full ve tek parça linki: