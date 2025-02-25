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Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 23:09

Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

Dizinin son bölümü ardından başlayan Bahar yeni bölüm fragmanı araştırmaları hız kazandı. Haftaya yaşanacakları merak eden dizi takipçileri tanıtımları takip ediyor. Show TV ekranlarında her salı yayımlanan diziyle birlikte ekran başında yerler alındı. Peki; Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

Bahar 37. bölüm fragmanı için Show TV üzerinden araştırmalar başladı. Son bölümün ardından takip edilen tanıtımlarla bölüme dair fikir sahibi olan takipçiler dizinin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

BAHAR 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile takip edilen Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

BAHAR 36. BÖLÜM İZLE

25 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir.

Bahar 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV ile Bahar yeni bölüm fragmanı gündemde

Bahar, Leyla'nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur'a söylemek ile Leyla'nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir. Çağla, Tolga'nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga'nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar.

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