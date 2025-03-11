BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 38. Bölümünde; Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir.Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras'tan gelmiş olmasıdır. Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar'ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır. Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar. Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar'ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.