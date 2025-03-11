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Haberler Yaşam BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 23:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 23:42

BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmelerle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 39. bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu olurken, izleyiciler şimdiden fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Bahar dizisinin son bölümünde yaşanan olayların ardından, yeni bölümde hikayenin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Peki, Bahar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında 39. bölümüyle izleyicilerle buluşmak için geri sayım yapıyor. Yeni bölümde yaşanacak olaylar büyük bir heyecanla beklenirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı izleyicilerin gündeminde. Bahar'ın hayatındaki gelişmelerin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, Bahar 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm bilgiler…

BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

https://www.youtube.com/@Bahardizisi

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BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 38. Bölümünde; Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir.Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras'tan gelmiş olmasıdır. Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar'ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır. Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar. Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar'ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.

BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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BAHAR 39. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?