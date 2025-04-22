BAHAR 44. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! SHOW TV Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir.