BAHAR 47. BÖLÜM İZLE | Show TV’de! Bahar son bölüm tek parça izle!

BAHAR'IN 47. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. Hastanede Evren'le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren'in bir cümlesi, Bahar'ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır.

Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur.