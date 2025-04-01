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Haberler Yaşam Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:41

Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı günü ekranlara gelen Bahar dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizinin 41. bölümü bekleniyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla ara verilen dizi yayınları sorgulanıyor. Peki; 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar dizisi bugün var mı, yayınlanacak mı merak ediliyor. Bayramın 3. günü dizi yayınlarına ara verilmeye devam edecek mi sorusu araştırılıyor. Diziyi izleyenler ekran başında yerini alırken gözler Show TV yayın akışında. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her hafta salı günü ekranlara gelen Bahar 41. bölüm bayram dolayısıyla ekranlara gelmeyecek. İşte, yayın akışı ve yeni bölüm tarihi:

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Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 1 NİSAN 2025

08:00 Bahar
10:45 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Nasipse Olur
00:45 Bahar
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:45 Siyah Kalp

Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisi haftaya 8 Nisan tarihinde yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?