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Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
17:41
Bahar bu akşam var mı yok mu? 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Her hafta salı günü ekranlara gelen Bahar dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizinin 41. bölümü bekleniyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla ara verilen dizi yayınları sorgulanıyor. Peki; 1 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?