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Haberler Yaşam Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:58

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu toplam 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, "Beni duşa sokup ıslattılar, 2 saat darp ettiler" şeklinde beyanlarda bulundu. Öte yandan mahkemede davadaki ara kararını da açıkladı.

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan katılmazken, 24 yıla kadar hapsi istenen ablası tutuksuz sanık Nihal Candan hazır bulundu.

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

SAATLERCE DARP EDİLMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, "Ben reklamcıyım, sosyal medya hesapları yönetiyorum. Bir arkadaşım vesilesi ile Bahar Candan ile tanıştım. Instagram hesabına giriş yapamıyordu. Ben Bahar Candan'ın sosyal medya hesabını kurtarıp kendisine verdim. Bahar ile arkadaş kaldık. Bahar ile bir gün bir restorana gittik. Orada bu dosyada yargılanan Onur Apaydın ile karşılaştık. Aralarındaki diyaloglar bana garip geldi. O yüzden tuvalete diye çıkıp tamamen ayrıldım. Biraz korktum." dedi.

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Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

Ebubekir Güzeller şunları söyledi:

Nihal ile sevgiliydi o dönem Onur Apaydın. Bana ilerleyen dönemde Onur Apaydın yazdı. Nihal Candan adına açılan sahte hesapları kapatmamı istedi. Ben sahte hesapları kapattırdım. Para almaya yanına gittim Onur Apaydın'ın. Bana 10 bin TL para verdi. Nihal Candan adına açılan sahte hesaplar çoğalmaya başladı. Bunların kapatılması için 1-2 kez yine yardımcı oldum. Onur Apaydın bir gün beni aradı, 'bu sahte hesaplar yine açılmaya başladı, bu hesapları kim açıyor gel bir bakalım' dedi. Esenyurt'ta bir apartmanda görüştük. Onur Apaydın bana 'bunu sen yaptın 5 dakika içinde sahte hesabı kaldıracaksın' dedi.

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

"DUŞA SOKARAK ISLATTILAR, SONRA DÖVDÜLER"

Para kazanmak için sahte hesap açtığımı düşünüyordu. 'Ben açmadım sahte hesapları' dedim. Onur Apaydın 5 dakika sürenin sonunda bana tokat attı. Beni Onur Apaydın'ın adamları duşa sokarak ıslattılar. Beni daha sonra burada dövdüler. 2 saat beni darp ettiler. Yakından polis siren sesi geldi beni daha sonra bıraktılar. 'Şikayetçi olursan daha çok üzerine saldırırız' dedikleri için ve delil olmadığı için resmi şikayet başvurusu yapmadım. 1 hafta sonra Onur Apaydın tutuklandı zaten"

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

"BAHAR HERKESTEN PARA İSTERDİ"

Mahkeme başkanının Bahar Candan, Onur Apaydın'dan para ister miydi sorusu üzerine tanık Güzeller, "Bahar genel olarak herkesten para isterdi. Yeni tanıştığı birinden bile para isterdi" şeklinde cevap verdi.
Tutuklu örgüt lideri Onur Apaydın ise SEGBİS sistemi ile bağlandığı duruşmada tanık Güzeller'in anlattığı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.