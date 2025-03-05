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Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:58
Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu toplam 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, "Beni duşa sokup ıslattılar, 2 saat darp ettiler" şeklinde beyanlarda bulundu. Öte yandan mahkemede davadaki ara kararını da açıkladı.