Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler davasında ara karar! Mahkemede şok ifade: Duşa sokup ıslattılar sonra darp ettler

Ebubekir Güzeller şunları söyledi:

Nihal ile sevgiliydi o dönem Onur Apaydın. Bana ilerleyen dönemde Onur Apaydın yazdı. Nihal Candan adına açılan sahte hesapları kapatmamı istedi. Ben sahte hesapları kapattırdım. Para almaya yanına gittim Onur Apaydın'ın. Bana 10 bin TL para verdi. Nihal Candan adına açılan sahte hesaplar çoğalmaya başladı. Bunların kapatılması için 1-2 kez yine yardımcı oldum. Onur Apaydın bir gün beni aradı, 'bu sahte hesaplar yine açılmaya başladı, bu hesapları kim açıyor gel bir bakalım' dedi. Esenyurt'ta bir apartmanda görüştük. Onur Apaydın bana 'bunu sen yaptın 5 dakika içinde sahte hesabı kaldıracaksın' dedi.